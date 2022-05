Tomavistas: tres razones por las que no perdérselo

Y por fin regresa el festival Tomavistas (entradas). Esta semana volveremos a disfrutar de una nueva edición de uno de los eventos más especiales de la capital, punto de partida para unos meses de conciertos al aire libre que en verano culminará con su versión Extra.

Antes tendremos que pasar por el nuevo reciento de IFEMA los días 19, 20 y 21 de mayo. Una cita que contará con tres escenarios, zonas verdes, área gastronómica y espacios de descanso, que se complementa con un cartel en el que Suede, Slowdive, Jungle, JARV IS…, Kings Of Convenience, Kevin Morby, Rhye, Rolling Blackouts Coastal Fever se unen a propuestas nacionales tan esperadas como Sen Senra, Carolina Durante, Cariño, Alizzz, Camellos, Biznaga, Rigoberta Bandini, La Plata y muchos otros.

Tomavistas nos ofrece motivos de sobra para ser una cita para no perderse, pero te damos cinco razones musicales (más) por las que consideramos que esta puede ser una de sus ediciones más potentes.

Su apuesta por las nuevas bandas

La jornada que viviremos el próximo jueves 19 de mayo, es una apuesta decidida por talentos contrastados y por talentos por explotar. Una mezcla entre las nuevas tendencias, los sonidos urbanos y el pop con mayúsculas, en la que podremos vibrar con nombres como Jimena Amarillo, joven valenciana que viene a sumarse a la escena del nuevo pop español hecho por debutantes autosuficientes y espontáneos que mezclan influencias y géneros con naturalidad. Además de ella, veremos que Rigoberta Bandini es algo más que un éxito global como “Ay Mamá!”. Comprobaremos cómo el productor de moda (C. Tangana, Amaia), Alizzz, traslada al directo las canciones de su genial Tiene que haber algo más (2021).

También nos espera el pop con mayúsculas de Cariño, que vienen con su nuevo trabajo homónimo bajo el brazo, el talento de Sen Senra, uno de los artistas con más proyección y un directo a la altura a sus grandes canciones o el esperado regreso de la mágica combinación que son Solo Astra y Pimp Flaco en Cupido.

Junto a ellos, las nuevas canciones de Confeti de Odio, Rojuu, trashi y Putochinomaricón. En los otros días se colarán igualmente momentos imperdibles, como la presencia de VVV [Trippin’You], y las nuevas composiciones de Yawners, Las Ligas Menores o La Plata.

El triunfo de la clase media

Otra de las cosas que molan de Tomavistas es que los nombres “medianos” de su cartel, siempre brillan tanto como los que podemos ver encabezando cada una de las jornadas. Este 2022 no es una excepción y vuelven a sorprendernos con propuestas tan contundentes como el pop acústico y delicado de los siempre efectivos Kings of Convenience o la chisporreante tormenta de ritmos setenteros, música dance o jugueteos con el funk y el hip hop que invitan a tirarse de cabeza a la pista de baile y desmelenarse de Jungle, que presentan Loving In Stereo (Cariola Records), su ya tercera referencia.

También destacan las melodías brillantes de Rolling Blackouts Coastal Fever, el post-punk de shame y Goat Girl, el indie-pop de los norteamericanos The Marias, el personal mundo del cantautor Kevin Morby o apuestas locales que tienen el potencial suficiente para pasar pronto a encabezar festivales, como Biznaga y Carolina Durante, ambos con flamantes nuevos álbumes y el brío suficiente, para liar una buena en sus esperados conciertos.

Disfrutar de leyendas de la música independiente

Una de las grandes virtudes de Tomavistas siempre ha sido su infalible cóctel de nombres de aquí y de allí. Este año nos obsequia con algunos nombres grandes del indie de siempre, que vuelven con discursos renovados y el siempre interesante legado que recuperar para alegría de los más nostálgicos.

Suede no venían a Madrid desde hace siete años y siempre es un gusto volver a reencontrarse con las canciones inmortales de Brett Anderson y compañía, ya sea de su gloriosa primera etapa, o cómo no, de su regreso por la puerta grande tras su disolución. Del mismo modo, Jarvis Cocker es otro de esos grandes que nunca decepcionan. Añoramos a Pulp, pero también disfrutamos de sus aventuras en solitario y con nuevos compinches en JARV IS…, que estos últimos años nos han regalado obras tan interesantes como Beyond The Pale (2020) o las más recientes bandas sonoras para lo nuevo de Wes Anderson Chansons d’Ennui Tip Top y la serie de la BBC ‘This Is Going To Hurt‘.

¿Y qué decir de un nombre como Slowdive? Ellos fueron una de las bandas estandarte de Creation Records gracias a discos que son totems del shoegaze como Souvlaki (1993). Tras una larga separación regresaron por todo lo alto en 2o17 con una obra homónima a la altura de sus mejores momentos, a la que pronto darán continuidad. ¿Escucharemos alguno de sus nuevos temas?

Entradas de día y abonos de dos días

Todavía puedes hacerte con las entradas de día y los abonos de dos días para el festival que tendrá lugar en IFEMA los días 19, 20 y 21 de mayo de 2022. Los abonos de tres días están agotados.