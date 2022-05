Rolling Blackouts Coastal Fever – Endless Rooms (Sub Pop / Popstock!)

Tres de tres en un total de cuatro años. Es el incontestable bagaje de aciertos dejado hasta la fecha por Rolling Blackouts Coastal Fever, todos ellos al amparo del mítico sello de Seattle Sub Pop. Los australianos entregan un nuevo trabajo en el que (re)confirman aquellas sensaciones que los señalan como una de las bandas actuales más fiables cuando se trata de concretar ese tipo de indie-pop rock que no pasa de moda. El quinteto no tiene especial preferencia por ningún subgénero y, siempre dentro de unas coordenadas lógicas, demuestra habilidad para entregar obras cambiantes, solventes y que funcionan desde el principio hasta el final.

Lo consiguen apostando precisamente por aquel valor de conjunto latente en el concepto clásico de álbum, y más allá de esa inmediatez que dan esas puntuales canciones destacadísimas que, por supuesto, también manejan. Endeless Rooms (Sub Pop, 22) se abre con esa especie de introducción de un minuto que es “Pearl Like You”, ejerciendo como clama que precede a la tormenta y dando paso a un single tan juguetón, juvenil y algo místico como es “Tidal River”, que ya apostilla sin disimulo el perfil artístico de los de Melbourne. Una trama que tiene continuación en otro sencillo irresistible como es “The Way It Shatters”, mientras que el ritmo se relaja con las bonanzas del medio tiempo “Caught Low”. La referencia incluye también otras destacadas como la ochentera “Dive Deep”, “Vanishing Dots”, la propia “Endless Rooms”, una “Blue Eye Lake” con ecos a The Charlatans o “Saw You At The Eastern Beach” deudora de The Go-Betweens.

Puede que en breve Rolling Blackouts Coastal Fever deban empezar a buscar elementos inéditos con los que enriquecer (o cuando menos modificar) su receta. Pero, de momento y en el que su tercer álbum de estudio, se permiten incidir esa fórmula que continúa funcionando y en la que tienen confianza ciega, mientras apuran las influencias de Television, The Fall, Wire, Sparks, The Feelies, Spoon o Talking Heads. Los resultados les amparan y, sin ofertar nada nuevo bajo el sol, el combo presenta candidatura como banda que próximamente quizá sea capaz de dar el salto hacia un público más generalista.

Escucha Rolling Blackouts Coastal Fever – Endless Rooms