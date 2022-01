Coachella 2022 contará con Billie Eilish, Kanye West, IDLES y muchos más

Como es habitual por estas fechas, arranca el año con el cartel de uno de los festivales de referencia en el planeta. La nueva edición de Coachella, regresa a Indio (California) en dos fines de semana tras dos años en blanco. Coachella 2022 está programado actualmente (si la pandemia lo permite) del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril en Empire Polo Grounds en Indio, California.

Su cartel de 2022 aparece encabezado por Harry Styles, Billie Eilish, Swedish House Mafia y Ye (antes conocido como Kanye West). También estarán artistas como Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Lil Baby, 21 Savage, Danny Elfman, Doja Cat, Run the Jewels, Jamie xx, Carly Rae Jepsen, Vince Staples, Japanese Breakgast, Caribou , City Girls, Denzel Curry, Caroline Polachek, the Avalanches, King Gizzard & the Lizard Wizard, Orville Peck, Disclosure, Brockhampton, PUP, the Blessed Madonna, Peggy Gou, Spiritualized, Amber Mark, Slowthai, Fatboy Slim, Mako Kream, IDLES, J.I.D, girl in red, Duck Sauce, BadBadNotGood, Amyl and the Sniffers y más. Además de Cariño y Nathy Peluso.

Travis Scott, quien estaba confirmado desde 2020, no retornó al cartel debido a la tragedia que se suscitó durante una de sus presentaciones en Astroworld, en Houston, que dejó diez muertos y decenas de heridos.

El festival norteamericano se ha caracterizado por conformar un plantel del que salían los nombres del 90% de los festivales de los próximos meses. ¿Volverá a ser el caso? Veremos.

Toma nota del cartel de Coachella 2022