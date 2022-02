Coldplay versionan ‘Day ‘N’ Nite’ de Kid Cudi

Coldplay lanzaban el pasado 2021 su nuevo disco, Music of the Spheres, noveno trabajo de estudio de su carrera y posiblemente, uno de los más decepcionantes.

El concepto detrás de Music of the Spheres parece arraigado hacia las estrellas, desde los títulos de las canciones (algunos de los cuales son emojis), los videos musicales o las referencias a Galileo, Oumuamua y Betelgeuse.

Los de Chris Martin han participado en las sesiones de Spotify Singles donde han grabado dos canciones nuevas. La primera de ellas es una interpretación acústica de su sencillo “Let Somebody Go”, y la segunda es una versión de la canción de Kid Cudi de 2008 “Day ‘N’ Nite”.

“‘Day ‘N’ Nite’ me encantó cuando salió, y todavía me encanta, me encanta. Esta es la primera vez que creo que realmente nos tomamos el tiempo adecuado para grabar una versión, porque en mi cabeza podía escuchar una versión bastante diferente de la original, que con suerte solo refuerza lo brillante que es la canción. De una forma u otra, espero que cualquiera que escuche solo piense: ‘Wow, Kid Cudi es increíble'”, dijo Chris Martin en un comunicado.

Escucha la sesión de Coldplay para Spotify Singles