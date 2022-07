Consulta los horarios de Mad Cool 2022

Mad Cool ya está aquí. El festival celebrará al fin su cinco aniversario los próximos 6, 7, 8, 9 y 10 de julio. Un cartel en el que destacan nombres tan contundentes como Metallica, Florence + the Machine, Muse, Placebo, The War On Drugs, Imagine Dragons, Haim, The Killers, Sigrid, Twenty One Pilots, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Arlo Parks, Pixies, Wolf Alice y más de 150 artistas.

El cartel completo del festival queda así:

Además, ya se han hecho públicos los horarios de las actuaciones, que puedes consultar a continuación:

Entradas para Mad Cool 2022

Todas las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022. La venta de tickets está ya activada a través de su página web.