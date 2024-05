Consulta los horarios de Tomavistas 2024

Tomavistas (entradas aquí) se celebra los días 24 y 25 de mayo en la Caja Mágica de Madrid, un nuevo emplazamiento que contará con más escenarios, bandas y horas de música.

La octava edición del festival contará con artistas como Phoenix, Los Planetas interpretando Super 8 al completo, The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr, Standstill, Joe Goddard, Dry Cleaning, Georgia, Alizzz, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Melenas, Cariño, Repion, La Luz, Hurray for the Riff Raff, Laetitia Sadier & The Source Ensemble, Baiuca, Hinds, Aiko el Grupo, Los Estanques, Rocío Saiz, Pipiolas, The Reytons y Bum Motion ClubAdiós Amores y Bodega.

Hoy conocemos sus horarios que quedan así:

Viernes 24 de mayo

La inauguración del festival vendrá a cargo de La Luz en el escenario Tan de Madrid como Tomavistas para luego dar paso a las actuaciones de Bodega, Dry Cleaning y Joe Goddard. En el escenario Johnnie Walker disfrutaremos del talento y energía de Repion, Hinds, Melenas y Pipiolas. Por su parte, Standstill, Los Planetas (interpretando Super 8) y Baiuca harán lo propio en el escenario Vibra Mahou. Por último, The Reytons, Dinosaur Jr. y Editors llenarán de música el escenario Tomavistas al igual que lo harán The Blaze con su espectacular show en el que será el primer concierto de su carrera en Madrid y con el que se cerrará la priemra jornada.

Sábado 25 de mayo

La segunda jornada comenzará con el directo Laetitia Sadier & The Source Ensemble en el escenario Tan de Madrid como Tomavistas para dar paso después a la muy esperada Hurray For The Riff Raff y la psicodelia de Los Estanques. Cerrando el escenario esa noche tendremos el vibrante show de Georgia.

El escenario Johnnie Walker abrirá con Bum Motion Club, seguidos de Aiko El Grupo y Adiós Amores y cerrará con el directo de Rocío Saiz.

Los encargados de abrir el escenario Vibra Mahou este día serán los Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, seguidos de Cariño y cerrándolo Alizzz con la presentación oficial en Madrid de su nuevo disco recién publicado.

En el escenario Tomavistas disfrutaremos del directo de Villagers, seguidos de Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain celebrando su 40º aniversario y cerraremos esta gran edición con el directo espectacular e infalible de Phoenix en su regreso a Madrid.

El cartel por días queda así

Entradas para Tomavistas 2024

