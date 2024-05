Estrenamos el nuevo sencillo de Wakame

Wakame es un grupo murciano formado por Toni Bastida, Lolo Walls, Álvaro Sánchez y Lex Serrano, formado hace un par de años. Su música bebe del rock alternativo de bandas como Placebo, Interpol o The Killers, entre otros. Hace menos de un año debutaron con el disco Revolución Industrial, producido por Carlos Hernández. A finales de verano está previsto que publiquen un nuevo EP, del que de momento nos han avanzado una canción titulada «Shinkhansen».

Este viernes, 10 de mayo, Wakame publicarán oficialmente su nuevo sencillo, «Serenade». Se trata, como seguramente habréis adivinado, de una versión de la mítica canción de Dover perteneciente a su exitoso álbum Devil Came To Me. Las hermanas Llanos han autorizado la realización de esta versión en castellano de su canción más conocida, versión que ha sido grabada y masterizada en El Castillo Alemán, con Carlos Hernández de nuevo a la producción.

El propio grupo comenta sobre esta iniciativa que «llevábamos varios meses considerando hacer una versión sin encontrar una canción que realmente nos ilusionara. Una noche tras un concierto estábamos los cuatro en uno de nuestros locales favoritos de la noche murciana y sonó ‘Serenade’. Recuerdo que nos miramos los cuatro pensando lo mismo. Vimos una oportunidad maravillosa para traerla a nuestro presente tantos años después. Desde el primer momento sabíamos que no sería fácil. Para nosotros es un himno de los 90 y rendirle el tributo que merece ha supuesto un verdadero hándicap. Versionarla en castellano ha sido otra vuelta de tuerca y una tarea titánica, siendo conscientes de que era una apuesta arriesgada que podría desencadenar tanto amor como rechazo por parte del oyente más conservador. Hemos sido extremadamente respetuosos y cuidadosos con la preservación del mensaje y de la rima original, teniendo en cuenta que es prácticamente imposible realizar una traducción literal de la letra. Tan adentrados en semejante jardín, poco importaba si modificábamos un poco la estructura del tema, así que decidimos llevárnosla a nuestro terreno y añadir un par de partes que pensábamos que funcionarían muy bien en directo. Con todo, estamos muy contentos con el resultado«.

El vídeo con el que se presenta «Serenade», obra de Diego Lázaro (Visuala), utiliza fragmentos de una de las actuaciones en directo que Wakame realizaron recientemente en la sala El Sol de Madrid. Un vídeo que hoy, dos días antes de su lanzamiento oficial, estrenamos en exclusiva en Muzikalia.

Wakame estarán presentando sus canciones el próximo 18 de mayo en la Sala Revólver de Murcia, el 25 de mayo en Confetti Playa de Alicante, y el 13 de septiembre en Dime Que Me Quieres (Madrid).

