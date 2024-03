Tomavistas 2024 cierra su cartel con Laetitia Sadier, Hinds, Los Estanques y más

Tomavistas (entradas aquí) llega en apenas dos meses, concretamente los días 24 y 25 de mayo en la Caja Mágica de Madrid, un nuevo emplazamiento que contará con más escenarios, bandas y horas de música.

La octava edición del festival cerró anoche su cartel en una fiesta de presentación en la Sala el Sol de Madrid presentada por el tiktoker Óscar García, que contó con las actuaciones en directo de Dharmacide, Cariño y un grupo sorpresa: Pipiolas, que forman parte finalmente del cartel de este año.

Ocho nuevos artistas anunciados: Hinds, Aiko el Grupo, Los Estanques, Rocío Saiz, Pipiolas, Laetitia Sadier & The Source Ensemble, The Reytons y Bum Motion Club que se suman a los previamente confirmados Phoenix, Los Planetas interpretando Super 8 al completo, The Blaze, Belle and Sebastian, The Jesus and Mary Chain, Dinosaur Jr, Standstill, Joe Goddard, Dry Cleaning, Georgia, Alizzz, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Melenas, Cariño, Repion, La Luz, Hurray for the Riff Raff, Baiuca, Adiós Amores y Bodega.

El cartel por días queda así

Antes del anuncio del cartel completo, se celebró una gala que se abrió con el grupo de shoegaze Dharmacide, abriendo la noche con temas como “Horses/Divorces”, “Be there”, “Dreams”, o “Depressed”.

Posteriormente se anunció al grupo Pipiolas, que era el grupo sorpresa de la fiesta -y finalmente del cartel-. Comenzaron su actuación con “Romancero propio” con Paula cantando desde el balcón de la sala. La cantante también bajó a bailar con el público en su canción “No soy un chocho”. Sonaron clásicos como “Narciso” o “Club de los 27”, canción que menciona precisamente a la Sala el Sol; además de temas de su nuevo disco No hay un dios, como “San Peter” o “Pogo en casa”.

Tras el dúo, fue el turno de Cariño, que se ha convertido ya en referentes de la escena. Sonaron temas clásicos como “Mierda seca”, “Te brillan” o “Canción de pop de amor”, además de su nueva canción “Aún me acuerdo de todo” y otras de su último disco como “Año de mierda”, “Tamagotchi” o la famosa “Si quieres”.

Tras el anuncio del cartel, finalmente la noche siguió al ritmo de Say Yes DJ, que pusieron punto final a la jornada.

Entradas para Tomavistas 2024

Los abonos generales y de menores para el festival, además de las entradas de día están disponibles en este enlace.