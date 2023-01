Cruel World 2023: Siouxsie, Iggy Pop, Love And Rockets, Echo & The Bunnymen y más

El pasado 2019 antes de que estallara la pandemia, los responsables de Coachella anunciaban un festival en Los Angeles llamado Cruel World con el objetivo de convertirse en la fantasía de cualquier amante del postpunk y la new wave de las cuatro últimas décadas. Un evento diferente a los habituales festivales con los artistas del momento, que mira más al pasado que a lo que está por llegar.

Carteles de este tipo no abundan y ante la gruesa oferta de todo tipo de festivales, que hay algunos diferentes o para otro tipo de públicos, siempre es de agradecer. Al final, pudo celebrarse el pasado 2022 (lee aquí la crónica de Muzikalia) con un espectacular plantel que unía a Morrissey con Bauhaus, Blondie, Devo, The Psychedelic Furs, The Church, Violent Femmes, The Damned y Public Image LTD, entre otros.

Hoy conocemos el cartel de su segunda edición, que de nuevo vuelve a sorprendernos y hará las delicias entre los aficionados a la música siniestra, ya que vuelve a contar con grandes leyendas de antaño y alguna que otra banda del momento.

La edición 2023 de Cruel World estará encabezada por Siouxsie, que vuelve a los escenarios una década después de su último concierto. Junto a ella, Iggy Pop, los resucitados ex Bauhaus Love And Rockets que hoy mismo te contábamos han retomado su actividad, Billy Idol, Adam Ant y unos Echo & the Bunnymen que originalmente estaban programados para actuar el año pasado, pero cancelaron su presentación por demoras en el visado. El cartel no se queda cojo de grupos y artistas consagrados, pues también acutarán The Human League, Gary Numan, Modern English, ABC, Boy Harsher, Animotion, the Vapors, Riki, GVLLOW, Urban Heat, the Soft Moon, Aurat, Gang of Four, Molchat Doma, Twin Tribes, the Motels, Ela Minus y Glass Spells.

Entradas para Cruel World 2023

El próximo 20 de mayo se celebra esta segunda efición, que previsiblemente en cuanto agote las entradas, anunciará una fecha paralela un día más tarde. puedes comprar las entradas en su web.