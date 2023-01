Los ex Bauhaus Love And Rockets, confirman su regreso

Hace pocas semanas te hablábamos de Love And Rockets en el especial que quisimos dedicar a Bauhaus y todos sus universos en nuestro podcast Conexiones MZK. La banda formada en 1985 tras la escisión del grupo y la desaparición del proyecto previo, Tones On Tail, estaba formada por todos los miembros excepto Peter Murphy: el guitarrista y cantante Daniel Ash, el bajista y también vocalista David J y el batería Kevin Haskins. Un influyente combo cuyos discos mantienen el paso del tiempo y cuyos seguidores no dejan de reivindicar.

Ellos se separaron en 1999, tras lanzar siete discos de estudio y desde entonces se han movido en sus proyectos en solitario o han formado parte de las intermitentes vueltas de Bauhaus, a quienes parece perseguirles un destino maldito. Cuando parecía que iban a volver a la actividad e incluso habían preparado nueva música («Drink The New Wine«) terminaron cancelando su gira en EEUU tras el ingreso de Murphy en rehabilitación:

«Lamentamos profundamente que las actuaciones de la Bauhaus en América del Norte hayan sido canceladas por el resto del año.

Después de una serie de espectáculos de reunión aclamados por la crítica en todos los continentes, Peter Murphy ingresará a un centro de rehabilitación para atender su salud y bienestar».

Poco después, un mensaje de Daniel Ash sobre el aniversario de su disco homónimo a través de su Facebook hacía ver que la banda se había vuelto a separar («lanzado hace 33 años en 1989, el cuarto y disco de Love And Rockets, los entonces ex y ahora Ex Bauhaus…»)

Poco después Love And Rockets publicaban una caja conmemorativa con todos sus discos (excepto Lift). Unan generosa reedición en vinilo de su catálogo que este fin de semana ha tenido continuidad con el estreno de la cuenta oficial de la banda de Instagram en la que anuncian «excitantes noticias para próximamente».

Ha sido dar el mensaje de bienvenida y tanto David J como Kevin Haskins, se han apresurado a confirmarlo, el primero con un mensaje esperanzador para sus fans: «En el año del conejo, en la noche de la primera luna nueva, ¡viene algo maravilloso por aquí! @loveandrocketsofficial». El segundo, ensayando la batería de «Kundalini Express.

Este sería el segundo regreso de Love And Rockets quienes se juntaron puntualmente en 2008 en algunos festivales. Se especula que su primera aparición podría ser en la segunda edición de Cruel World, el festival que se celebra en mayo y está orientado a las bandas del post-punk y la new wave.

Seguiremos informando. Os dejamos con una de sus últimas actuaciones.

Love And Rockets . Coachella 2008

Escucha el especial Bauhaus y todos sus universos

