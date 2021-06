Cruel World, el festival del postpunk y la new wave se celebra en 2022

Meses antes de que estallara la pandemia los responsables de Coachella anunciaban un festival en Los Angeles llamado Cruel World llamado a convertirse en la fantasía de cualquier amante del postpunk y la new wave de las tres últimas décadas. Un evento diferente a los habituales festivales con los artistas del momento, que mira más al pasado que a lo que está por llegar.

Carteles de este tipo no abundan y ante la gruesa oferta de todo tipo de festivales, que hay algunos diferentes o para otro tipo de públicos, siempre es de agradecer. Si recordáis, hace cinco años los dueños de Coachella montaron un evento para leyendas que unía en un mismo plantel nada menos que a The Rolling Stones, Bob Dylan, Neil Young, Paul McCartney, The Who y Roger Waters (Pink Floyd).

Ahora que la pandemia empieza a estar controlada Cruel World ha sido reprogramado para el 14 de mayo de 2022 en Brookside en el Rose Bowl de la ciudad californiana, un evento que junta a leyendas del pop como Morrissey, con leyendas de la new wave como Blondie o Devo, a los que se les unen influyentes nombres del postpunk como el repoker de ases formado por Bauhaus, The Psychedelic Furs, The Church, Public Image Ltd o Echo & The Bunnymen. Además de Violent Femmes, The Damned, Christian Death, Jay Aston’s Gene Loves Jezebel, The Meteors o nombres más recientes como Cold Cave, TR / ST y Blaqk Audio.

Más información y entradas de Cruel World, en su web.

Consulta el cartel completo de Cruel Wold