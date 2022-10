Como cada domingo, llega el momento de repasar en Muzikalia la actualidad musical de los últimos días con nuestra PlayList de las Canciones de la Semana. Como siempre, se trata de recordar algunas de las canciones que han ido pasando por nuestra web a lo largo de la semana. Al mismo tiempo, aprovechamos también para presentarte alguna que otra novedad de la que todavía no te habíamos hablado. Estas son, hoy, nuestras canciones de la semana.

The Smashing Pumpkins – Empires

Fino Onoyarte – A tu lado

Beck – Old man

Red Hot Chili Peppers – Eddie

Fanáticos – Las manecillas del reloj

Black TV – Estado mental

Sofía Comas – Esperanza verbena

La Bien Querida, Santiago Motorizado – La Cruz de Santiago

Arctic Monkeys – Body paint

Bruce Springsteen – Do I love you

Juanlu Leprevost feat. Betson – Honestly

Gaz Coombes – Don’t say it’s over

LCD Soundsystem – New body rhumba

Lagartija Nick – Al meternos en el lecho

OTRAS CANCIONES DE LA SEMANA

Sadia – La herida

El nuevo single de Sadia salió este viernes y lleva por título «La herida». Se trata de una adaptación al castellano del popular tema de Cat Stevens «The first cut is the deepest» del que también han hecho versiones Rod Stewart o Sheryl Crow. «La herida» es el segundo adelanto del nuevo álbum de Sadia, cuya publicación está prevista para febrero de 2023, producido por Santiago Campillo.

Reyko – Already there

Reyko, el dúo formado por la cantante Soleil y el productor Igor, españoles residentes en Londres, publicarán su nuevo álbum el próximo mes de enero. Su título será Fantasía y será el tercero de su carrera. Hace unos días lanzaron como adelanto el sencillo «Already there», una canción que celebra la belleza de vivir el presente sin intentar cumplir otras expectativas que no sean las de uno mismo. Reyko cerrarán la gira de Pulse, su anterior disco, el próximo 23 de noviembre en Londres.

Gessamí Boada – Un instant

Gessamí Boada es una cantante y compositora catalana de la que ya te hablamos en nuestra sección 7 Minutos al Día hace cuatro años, cuando publicó su primer disco. Ahora se encuentra a punto de publicar el tercero, L’Art d’Estimar, que verá la luz en noviembre con el sello Satélite K. Como anticipo se ha lanzado esta semana el sencillo «Un instant», una delicada canción que llega acompañada de un vídeo realizado por Aymée Hamon, rodado en el Fòrum de Barcelona y protagonizado por Dana Carbonell y Joan Mas.