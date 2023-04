Cuarto adelanto de The National con la compañía de Phoebe Bridges

The National ha lanzado el cuarto y último adelanto de su próximo álbum, First Two Pages of Frankenstein (disponible el 28 de abril a través de 4AD), la idílica canción «Your Mind Is Not Your Friend» con la colaboración de Phoebe Bridgers.

El tema aborda las complejidades de la mente «¿No entiendes? / Tu mente no es tu amiga otra vez / Te toma de la mano / Y te deja en la nada», canta el líder Matt Berninger en tándem con la distintiva voz de Bridgers.

La canción surgió durante un periodo de bloqueo creativo para Berninger, un desafío que superó parcialmente con la ayuda de la novela clásica de Mary Shelley, «Frankenstein». «Cuando me siento atascado, a menudo tomo un libro de la estantería solo para tener algunas palabras en mi cabeza, y las primeras dos páginas de ‘Frankenstein’ terminaron desencadenando ‘Your Mind Is Not Your Friend’. El libro comienza con el narrador en un viaje cerca del Círculo Ártico, y esa imagen de estar a la deriva me ayudó a escribir sobre sentirse desconectado, perdido y sin propósito. Una vez que comencé a enfrentar ese extraño pánico borroso de no tener ideas, todo comenzó a abrirse un poco».

El video nostálgico y melancólico de «Your Mind Is Not Your Friend» está protagonizado por el hermano de Matt, Tom, conocido por los fans de The National por su película de 2014 sobre la banda, «Mistaken For Strangers». Siguiendo el tema de los hermanos, el clip fue dirigido por Jackson Bridgers, el hermano de Phoebe, y se filmó en lugares de Los Ángeles.

Escucha ‘Your Mind Is Not Your Friend’ de The National

Foto The National: Josh Goleman