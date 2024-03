Deftones actuarán en Madrid en mayo

Deftones harán doblete en nuestro país el próximo mayo y aparte de actuar en Primavera Sound, ofrecerán una actuación en la sala La Riviera de Madrid.

La banda originaria de Sacramento, California, nos visitará igualmente el 28 de mayo. Una ocasión especial para disfrutar de una de las fuerzas más influyentes y pioneras en el panorama del rock alternativo desde su formación en 1988. Liderada por el carismático vocalista Chino Moreno, junto a Frank Delgado, Stephen Carpenter y Abe Cunningham cuenta con nueve discos de estudio, siendo el último de ellos Ohms (2020).

El álbum debut homónimo de Deftones, lanzado en 1995, estableció las bases de su estilo, pero el verdadero punto de inflexión llegó con su tercer álbum, White Pony (2000) que hace pocos años tuvo una edición especial. Una obrade altura que desafiaba las convenciones del metal y el rock alternativo. Este álbum vio a Deftones explorar territorios sonoros más expansivos y atmosféricos, incorporando elementos de shoegaze y electrónica en su sonido, y produciendo éxitos como «Change (In the House of Flies)» y «Digital Bath».

Entradas para Deftones en Madrid

Las entradas estarán a la venta en DICE a partir del 27 de marzo a las 10:00 a un precio de 50 € más gastos de distribución.