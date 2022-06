Biznaga – Bremen No Existe (Montgrí)

Biznaga llevan un buen tiempo entre las referencias más destacadas del rock de guitarras que para nuestra suerte, no deja de crecer. Desde que irrumpieran con Centro Dramático Nacional (2014) y pasaran a sacudirnos con trallazos como “Una Ciudad Cualquiera” de su siguiente álbum Sentido del Espectáculo (2017) para terminar de consagrarse aplastándonos como la mosca que preside la portada de su Gran Pantalla (2020), no han dejado de crecer. Sus sacudidas, esas personales letras de desencanto y unos directos cada vez más incendiarios, han hecho de ellos el mejor antídoto contra linealidad imperante y la ñoñería.

Bremen No Existe (Montgrí), subtitulado “música para otra generación perdida”, no hace sino acrecentar esa personal forma de entender la música desde la militancia, el compromiso y la actitud más punk, escupiendo contra una realidad cada vez más jodida y difícil de afrontar. Ya desde los primeros versos del que fue su primer single “Contra Mi Generación”, afinan el tiro: “A toda esa gente en edad de pirarse a un PAU. O tirarse de un puente sin decir ni ciao. La que se pierde hasta con Google Maps. Y la atrapada en el ascensor social…”.

Lo nuevo de Biznaga es un zarandeo en toda regla ante la mediocridad imperante. Los músicos de Bremen que aparecían en el cuento de los hermanos Grimm, ya saben: un burro, un perro, un gato y un gallo que deciden huir de su granja para no ser sacrificados, aquí fuman y beben, portan navajas, chupas de cuero y tienen pinta de no dejar de meterse en peleas. Las felices aventuras no existen y como dirían Ilegales: “ser manso es peligro, si no luchas te matas”. Una premisa que Biznaga adoptan en quizá su álbum más accesible, pero también el más directo e inspirado.

“La euforia es el disfraz de la desafección y dura lo que dura un vídeo de Tik Tok” cantan en los primeros compases de la pegadiza “Líneas de Sombra”, que da paso a otro de los grandes momentos del disco, “Domingo Especialmente Triste” con un poderoso riff escuela The Cure meets Dinosaur Jr. con la compañía de Isa Cea de Triángulo de Amor Bizarro. Un himno generacional sobre la juventud perdida y la falta de expectativas. Desbordan actitud y los gritos de Álvaro García ejercen de altavoz y guía para acompañarles en sus grandes intenciones, invocar el espíritu del 92 o reclamar la posesión de Madrid, que nos pertenece a ti y a mi.

Bremen No Existe brilla en todo su metraje dejándonos sin aliento. Ahí también están “Contra Mi Generación”, “La Escuela Nocturna”, “Todas las pandemia de Mañana”, “Una historia de fantasmas” o “Cómo Escribimos Adalides de la Nada”… cantos a las juventudes comatosas, juventudes abolladas, que nos hacen sentir vivos y nos recuerdan que la noche es nuestra y el día de los demás.

