Depeche Mode publican la caja ‘Sounds Of The Universe | The 12” Singles’

Depeche Mode continúa sus colecciones de cajas de sencillos editados por Sony Music Entertainment en formato de 12 pulgadas con una caja de siete discos dedicado a su álbum de 2009 Sounds of the Universe.

Al igual que en algunas de las cajas más recientes, algunos de estos discos de 12 pulgadas, específicamente tres de ellos, se han compilado recientemente a partir de sencillos en CD de la época y presentan caras B y diversas mezclas. Los sencillos de este álbum fueron «Wrong», «Peace», y el doble lado A «Fragile Tension» / «Hole To Feed».

Cada una de las cajas de la serie contiene los singles de cada álbum de Depeche Mode en vinilo de 12? con sonido de alta calidad y audio masterizado a partir de las cintas originales. El diseño de las portadas de cada una de las cajas recopilatorias se basa en iconografía inspirada en los lanzamientos originales; las fundas de los vinilos incluyen los diseños de los singles originales.

Estas son las canciones de ‘Sounds Of The Universe | The 12” Singles’ de Depeche Mode

1 Wrong

2 Wrong (Thin White Duke Remix)

3 Wrong (Trentemøller Club Remix)

4 Wrong (Caspa Remix)

5 Wrong (Magda’s Scallop Funk Remix)

6 Wrong (D.I.M. Vs. Boys Noize Remix)

7 Wrong (Trentemøller Club Remix Dub)

8 Oh Well (Black Light Odyssey Remix)

9 Peace (Single Version)

10 Peace (SixToes Remix)

11 Come Back (Jonsi Remix)

12 Peace (Ben Klock Remix)

13 Peace (The Japanese Popstars Remix)

14 Peace (Sid LeRock Remix)

15 Peace (Justus Köhnke Extended Disco Club Vocal Remix)

16 Peace (The Exploding Plastic Inevitable JK Disco Dub)

17 Peace (Pan/Tone Remix)

18 Fragile Tension (Stephan Bodzin Remix)

19 Fragile Tension (Kris Menace’s Love On LaserDisc Remix)

20 Hole To Feed (Popof Vocal Mix)

21 Hole To Feed (Paul Woolford’s Easyfun Ethereal Disco Mix)

22 Perfect (Roger Sanchez Club Mix)

23 Perfect (Ralphi Rosario Dub)

24 Peace (Hervé’s Warehouse Frequencies’ Remix)

25 Peace (Sander Van Doorn Remix)

26 Fragile Tension (Radio Mix)

27 Hole To Feed (Radio Mix)

28 Come Back (SixToes Remix)

29 Fragile Tension (Laidback Luke Remix)

30 Fragile Tension (Peter Bjorn And John Remix)

31 Hole To Feed (Joebot Remix)

32 Perfect (Ralphi & Craig Club Mix)

33 Fragile Tension (Solo Loves Panorama Remix)

Escucha ‘Sounds Of The Universe | The 12” Singles’ de Depeche Mode

Próximos conciertos en España

12 y 14 DE MARZO 2024 – WIZINK CENTER, MADRID

16 DE MARZO 2024 – PALAU SANT JORDI, BARCELONA

21 DE MARZO 2024 – BEC!, BILBAO

Entradas a la venta en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.