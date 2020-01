Nirvana volvieron junto a Beck y St. Vincent

Nirvana volvieron por un día. La banda de Seattle que fue noticia hace pocos días porque “Smells Like Teen Spirit” ha llegado a los mil millones de visitas en el canal YouTube. El tema más popular de Nevermind (Geffen / UMe) (recuerda el especial que le dedicamos en su 20 aniversario) que alcanzó el número 1 en todo el mundo, vendiendo más de 30 millones de copias. Un disco que devolvió la integridad y la pasión del rock ‘n’ roll a la cima de las listas y continúa siendo una inspiración singular en las últimas tres décadas para fans y músicos por igual y lo será para las generaciones venideras.

El pasado fin de semana Dave Grohl de Foo Fighters, que como bien sabéis fue batería de la mítica formación, se unió de nuevo al bajista Krist Novoselic y al guitarrista Pat Smear para volver a interpretar algunos temas populares de Nirvana. A las voces, para sustituir al recordado Kurt Cobain, contaron con la participación de sus amigos Annie Clark (St. Vincent), Beck o la joven Violet Grohl, hija de Dave. La reunión tuvo lugar dentro del evento benéfico Heaven Is Rock and Roll en el Palladium de Los Angeles.

El concierto está completo en Youtube e incluye las canciones:

Lithium (St. Vincent)

In Bloom (Beck)

Been A Son (Beck)

Heat Shaped Box (Violet Grohl)

Man Who Sold The World (Beck)