DjToner tendrá nuevo disco en mayo, OutSide

Tres años después de Blessed Are The Weird People (Vinyl Digital) y dos desde el EP Mimesis, vuelve DJToner con OutSide. El granadino Antonio Herrera sigue con su particular fusión de jazz, hiphop y electrónica y lo hace rompiendo moldes. Su nuevo trabajo se publica el 5 mayo a través del sello inglés Tangential Music.

No está solo en el viaje. Detrás, en el paisaje que nos rodea, alumbran la exploración sus trabajos de hace más de dos décadas junto a y al frente de Domestic Jazz Colective, cuyo destino se cruzó con otro de esos puntales de la fusión (y de la historia de la música), el cantaor Enrique Morente, buena prueba de que la búsqueda genuina no entiende de etiquetas.

Desde aquellas colaboraciones, DjToner ha luchado por la visibilidad de esta otra fusión, olvidada quizá por parte de la prensa, ante una industria y un público cada vez más interesados en ampliar sus parámetros de inversión y escucha. Si durante años la premisa fue estrechar las categorías para explotar cada nicho de mercado, hoy, una vez agotados esos nichos, asistimos a un nuevo ensanchamiento de la conciencia y ampliación de los géneros apoyado en el trabajo de músicos como él, que ha sabido rodearse de los mejores aliados, entre ellos figuras de prestigio global como Jorge Pardo (reconocido multinstrumentista español, ganador de un Grammy y uno de los artistas nacionales que mejor ha sabido transitar en la fusión flamenco-jazz), Martha High y Fred Thomas (vocalista y bajista, respectivamente, de la James Brown Band), Erik Truffaz (pionero de la fusión del jazz con electrónica, ha grabado para EMI y Blue Note, entre otros sellos) o, más recientemente, Raynald Colom.

Marc Ayza (batería), Daniel Molina (pianos), Felipe Aguilera y Alfonso Alcalá (bajos), además de las colaboraciones especiales de Sergio Albacete (saxo) y Rafa Martínez (trombón), cierran en este último trabajo, Out Side, un equipo que refuerza la imagen de artesano de DjToner. Es un artesano que pide de cada músico una nota particular, un tono específico, para exprimir el sabor del conjunto y pulir el producto final en el contacto directo con el público.

Las mezclas de DjToner y los arreglos minimalistas y precisos de Daniel Molina dibujan un nuevo paisaje sonoro que trasciende las montañas de la provincia granadina y acude a la mente para contrarrestar los asaltos que sufrimos en esos otros paisajes que habitamos, ruinosos, ruidosos, cargados de límites, etiquetas, prejuicios, distorsiones, contaminaciones, mensajes de confrontación constante. Para luchar contra todo este ruido que nos amenaza, para salir de ese bucle violento y recrearnos por fin en un ritual de reunión sirve OutSide.

Federico Ocaña

El próximo 16 de mayo se presenta el disco Madrid en rueda de prensa, desde el Instituto Frances de la cultura que colabora con el proyecto, en un ciclo de acercamiento entre artistas franceses y españoles y donde ademas presentaran una gira europea para el otoño.

Ya puedes escuchar dos de sus canciones, «Camina» y «Surprise».