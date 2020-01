Digitalism, Moon Duo, Ojete Calor y más, al WARM UP Estrella de Levante

Seis nuevas confirmaciones para el cartel de WARM UP Estrella de Levante 2020. El festival protagonista de la Región de Murcia vuelve a desvelar nombres de escala nacional e internacional para su cartel: Digitalism, Moon Duo, Ojete Calor, Kuve, Confeti de Odio y Blanco Palamera. El primer fin de semana de mayo acogerá dos días de música sin descanso en el recinto de La Fica, a los que hay que sumar la jornada de presentación previa durante el jueves y la programación cultural que se extenderá durante toda la semana, de la que habrá noticias próximamente.

Uno de los grandes referentes de la escena electrónica europea estará presente el próximo mes de mayo en WARM UP Estrella de Levante. Se conoce a Digitalism como uno de los dúos alemanes por excelencia, una formación que lleva en activo desde 2004 dando la vuelta al mundo con su french touch y dance punk de calidad. Una carrera de colaboraciones muy sonadas con bandas como Cut Copy o Depeche Mode y una trayectoria de tres álbumes de estudio a la que ahora han sumado ‘JPEG’, su reciente nuevo trabajo firmado por Magnetism. El cuarto disco de la formación es el nuevo elepé que ha protagonizado su ansiado regreso después de ‘Mirage’. Con `JPEG´ han vuelto a los sonidos noventeros y se han sumergido de lleno en una potente y explosiva gira que llevará su directo hasta La Fica.

Otros de los grandes nombres internacionales que pasan a formar parte del line-up del festival es el de Moon Duo. Rock psicodélico nacido en California en forma de trío guitarrero. La banda pasará por la nueva edición del festival con un nuevo trabajo bajo el brazo, ‘Stars Are The Light’. Este nuevo disco ha supuesto su evolución más significativa hasta la fecha, con un sonido que recuerda al disco y al funk de los 70. Una nueva propuesta que llega a Murcia para sorprender y no defraudar al público, con una puesta en escena vanguardista y espectacular para una banda de guitarras.

La vuelta de Ojete Calor al recinto de WARM UP Estrella de Levante, tras su llenazo en la primera edición, promete altas dosis de hits y bailes. La propuesta subnopop del dúo compuesto por Carlos Areces y Aníbal Gómez llega con más fuerza que nunca, letras divertidas e inteligentes que llevan levantando al público desde el año 2006.

Lo de Kuve es ganarse el cariño del público a base de canciones que conectan con él desde la primera escucha. La artista murciana aborda su nuevo trabajo ‘Castillos De Fuego’ a modo de diario, ella misma afirma que es un disco para escucharlo a todo volumen, por lo que los escenarios de La Fica serán perfectos para ello.

El proyecto en solitario de Lucas de la Iglesia también se suma al cartel del festival murciano. Se trata de una de las mejores propuestas de pop emocional del país, formada por un puñado de singles que han llamado la atención del público y de los medios. El próximo día 23 de enero llega una nueva oportunidad de identificarse con la música de Confeti De Odio, ya que dará a conocer el primer single de su también primer LP, ‘Muchísimo’.

La propuesta de Blanco Palamera es difícil de clasificar. Un sonido que coquetea con muchos géneros musicales, entre los que se puede destacar el R&B o la electrónica. Su presencia en #WARMUP2020 será la presentación de su álbum debut, ‘Promesas’, grabado y producido íntegramente por el dúo.

Para asistir al festival durante los días 1 y 2 de mayo es necesario poseer un abono general o VIP, pueden adquirirse desde 48€ en warmupfestival.es/abonos o desde Eventbrite hasta esta noche a las 23:59h, cuando subirán de precio. Además, al adquirir el abono es posible adquirir la entrada para OPEN, la jornada de bienvenida del festival el jueves 30 de abril con Leiva, por tan solo 20€.