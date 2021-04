Angel Olsen presenta “Alive and Dying (Waving, Smiling)”, una canción de su próximo recopilatorio Song of the Lark and Other Far Memories, una caja con All Mirrors y Whole New Mess, además de un LP extra, titulado Far Memory. La caja que se lanzará el 7 de mayo vía Jagjaguwar vendrá acompañada de un libreto de 40 páginas.

Después del lanzamiento anterior “It’s Every Season (Whole New Mess)”, “Alive and Dying (Waving, Smiling)” es una versión orquestal sorprendente de “Waving, Smiling” de Whole New Mess, grabada durante la sesión de All Mirrors. La voz hinchada de Olsen se complementa perfectamente con el arreglo de cuerdas emocional de Jherek Bischoff, con una orquesta de 11 piezas.

Olsen explica: “Esta canción trata sobre el cierre de capítulos y aprender a dejar ir las cosas que no puedo entender. Soy muy yo, siempre me sumergiré en el amor, y el sufrimiento definitivamente puede venir con eso. Cuando escucho esta versión, las cuerdas realmente llevan la canción a su necesario punto de ebullición agridulce “.

Escucha “Alive and Dying (Waving, Smiling)” de Angel Olsen