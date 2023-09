Solo el carisma de su líder, Anton Newcombe, puede igualar la leyenda de The Brian Jonestown Massacre, decanos del rock psicodélico. Anton y sus secuaces lo han visto y probado todo y ahora nos traen su caleidoscopio musical al Route du Rock con la excusa de su último disco de estudio: The Future is Your Past. Nombre verdaderamente visionario.

Hace unas semanas actuaron en Route du Rock 2023, festival de música bianual que tiene lugar en la ciudad de Saint-Malo y su actuación ha sido emitida por el canal Arte TV.

Estas fueron las canciones interpretadas:

#1 Lucky Kitty

The Real

Fudge

Do Rainbows Have Ends?

Pish

Don’t Let Me Get in Your Way

You Think I’m Joking?

Anemone

Servo

The Mother of All Fuckers

Disfruta del concierto de The Brian Jonestown Massacre en Route du Rock

Foto: Fernando del Río