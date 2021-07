Disfruta de un documental de Jim Morrison sobre sus últimos días en París

Jim Morrison fallecía en París hace 50 años. Un 3 de julio de 1971 el cantante de The Doors aparecía muerto en la habitación de un hotel en París. Una desaparición en extrañas circunstancias que no ha dejado de alimentar el mito. ¿Paro cardiaco? ¿Conspiración de la CIA? ¿Sobredosis? Curiosamente, la policía no ordenó ninguna autopsia. La Tragedia inscribió al norteamericano en el llamado “Club de los 27”, formado por músicos, artistas y actores fallecidos a los 27 años. Entre ellos, Janis Joplin, Brian Jones y Jimi Hendrix.

Coincidiendo con este triste aniversario, el canal ARTE comparte un interesante documental sobre los últimos meses de vida de Jim Morrison, poeta, cantante y líder carismático de la banda estadounidense The Doors, una de las más influyentes de la historia del rock.

Disfruta del documental ‘Jim Morrison, los últimos días en París’