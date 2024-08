Libro: Peter Gabriel. Un Explorador Musical y su Tiempo, de Javier de Diego (Sílex Ediciones)

Lo confesaré: soy un procrastinador nato. Y, en consecuencia, un tardón de narices a la hora de reseñar este libro, que me ha acompañado la mayor parte del verano y con el que -atención, spoiler- me he deleitado tanto. Y es que, aunque suene cínico, la verdad es que en cierto modo con esto rindo homenaje al protagonista de sus páginas. Porque para procrastinar, nadie como Peter Gabriel.

Un señor que se tira nada menos que 21 años para hacer un nuevo disco, que curiosamente vio la luz cuando el autor de este tomo estaba terminando de escribirlo, no será capaz, a buen seguro, de recriminar que un servidor tarde todo un verano en leer y reseñar un libro que trata sobre él, su obra y su contexto histórico. Máxime cuando disfrutarlo así, a fuego lento, ha sido un verdadero orgasmo.

No sé si lo saben, pero Javier de Diego Romero (Madrid, 1977) es, además de colaborador en medios musicales como Rockdelux, todo un doctor en historia, especializado, además, en política contemporánea. Y escribe muy, muy bien. De una forma didáctica, humana, lúcida y lúdica. No es de extrañar, por tanto, que uno guste de sumergirse en estas páginas poco a poco, sin prisa, ni pausa, a ritmo del mes de agosto, para disfrutar del cruce de una de las carreras más relevantes de la historia de la música pop, a cargo de uno de sus cerebros más brillantes, con todos los acontecimientos sociopolíticos que la han rodeado, desde más o menos el año 1966, con la fundación de su banda, los archi famosos dioses del prog-rock Genesis, hasta nuestros días. Que se dice pronto.

Todo eso lo pone en solfa Javier de una forma especialmente brillante. Con un estilo ágil y ameno que sabe dar en el clavo de la atención del lector incluso cuando la materia empieza a ser farragosa y requiere de explicaciones técnicas que, en manos de otro, seguramente perderían su atención. Él sabe perfectamente cómo sortear esos baches y pueden creerme, este es uno de esos libros que en cada página guarda algo interesante e inspirador.

Y es que no hablamos de cualquiera. Como dice el autor, Peter Gabriel le ha impulsado a buscar, a crecer, a no conformarse. Hablamos de una mente que ha trascendido lo musical. Junto al autor de una obra discográfica monumental, a la vanguardia de todo en esa disciplina, tenemos a un artista y activista pluridisciplinar que se ha enredado -y prácticamente siempre sin resbalar- en ámbitos tan diversos como el audiovisual (vean sus videoclips), las actividades benéficas o la vanguardia tecnológica. Es responsable del festival Womad, referencia en el ámbito de la world music (término que prácticamente él inventó), propietario de uno de los mejores estudios de grabación del mundo, Real Word, así como del sello discográfico del mismo nombre. Y se las ha apañado también para ser esposo, padre y amigo de sus amigos. Algo que muy pocas mega estrellas pueden decir. Pero es que PG de convencional y de mega estrella, tiene bien poco.

Lo retrata aquí muy bien Javier. Y ojo, sin dejar de repasar algunos de sus defectos: su rematado perfeccionismo, su obstinación, sus constantes dudas. A través de este libro he vivido, figuradamente, obvio, la vida de un señor que estuvo presente en muchos de los acontecimientos históricos que van desde antes de mi nacimiento hasta el día de hoy. Y de su mano, he repasado como un espectador privilegiado una cantidad de información que, la verdad, nunca me habían explicado tan bien. De Diego es un analista minucioso, metódico, perspicaz y no exento de sentido del humor, algo que sabe sacar a relucir justo cuando es necesario. Ni antes ni después.

Por eso le agradezco tanto este viaje que, además, musicalmente hablando, está muy bien ensamblado. He repasado poco a poco todos los discos en que ha intervenido Gabriel, desde From Genesis To Revelation hasta I/O, pasando por Selling England By The Pound, The Lamb Lies Down On Broadway, Melt, So o Us, y la verdad es que hacerlo así, poco a poco, fijándome en todos los detalles que de forma muy erudita y cuidadosa va señalando Javier, ha sido una auténtica pasada.

Por eso debo deciros que, en lo que se refiere a libros escritos en castellano sobre figuras importantes de la música, pocos me han impactado tanto como este Peter Gabriel. Un Explorador Musical y su Tiempo. Quizás únicamente aquél Bendita Locura, que sobre la vida, obra, milagros y desvaríos de Brian Wilson escribió José Ángel González Balsa (Ed. Milenio, 2006). Como me pasó con su lectura hace ya bastantes años, con este de Javier me he sentido como si hubiera leído varios libros. Me ha llevado a tantos sitios que la experiencia ha sido bastante superior a la de cualquier otro volumen semejante. Es especial, y por eso me atrevo a recomendaros su lectura, seáis o no fans de Gabriel. A buen seguro, si lo leéis, descubriréis que os habéis perdido algo grande musicalmente hablando. E incluso, aunque no sea así, su lectura no caerá en saco roto. De cualquier forma, saldréis enriquecidos. Y mucho.

Puedes comprar el libro: Peter Gabriel. Un Explorador Musical y su Tiempo, de Javier de Diego (Sílex Ediciones) en la web de su editorial.