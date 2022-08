Pixies actuaban el pasado 30 de julio en el ciclo de conciertos alemán Rockpalast, que se celebra en Colonia. La banda norteamericana anunciaba hace pocas fechas el que será su octavo disco de estudio, cuarto trabajo de su nueva etapa creativa, igualando el número que discos que editaron antes de su dolorosa separación en 1992.

Doggerel, sucesor de Beneath The Eyre (2019), será publicado el próximo 30 de septiembre y ha venido acompañado por un documental de seis minutos de duración en el que los miembros de la banda de Boston explican cómo ha sido el proceso de gestación de un trabajo grabado en Guilford Sound, un estudio ecológico en Guilford, Vermont, con la producción de Tom Dalgety.

Los de Black Francis se presentaron en Colonia con un generosos setlist de cerca de dos horas y nada menos que 38 canciones, que el festival ha compartido a través de Youtube.

Estas fueron las canciones interepretadas por Pixies en Rockpalast

Cactus

River Euphrates

Wave of Mutilation

Monkey Gone to Heaven

Human Crime

Head On

Broken Face

Crackity Jones

Isla de Encanta

Caribou

Gigantic

I’ve Been Tired

Hey

Planet of Sound

Vault of Heaven

There’s a Moon On

Who’s More Sorry Now?

The Lord Has Come Back Today

Gouge Away

Cecilia Ann

St. Nazaire

Brick Is Red

Bone Machine

U-Mass

All the Saints

Death Horizon

Here Comes Your Man

Nimrod’s Son

Mr. Grieves

The Holiday Song

Vamos

Motorway to Roswell

Velouria

Ana

Wave of Mutilation

Where Is My Mind?

Winterlong

Bis:

Debaser

Disfruta el concierto completo de Pixies en Rockpalast