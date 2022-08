Primavera Sound comparte el concierto de Interpol en su última edición. La banda norteamericana se presentó en el festival de Barcelona semanas antes de publicar el que ha sido su último trabajo, The Other Side Of Make-Believe.

El álbum abre un nuevo camino para el grupo: paralelamente a la exploración de las siniestras corrientes subterráneas de la vida contemporánea, las nuevas canciones de están impregnadas de anhelo pastoral y de una nueva gracia. Los serpenteantes arreglos de guitarra de Daniel Kessler se elevan hacia el cielo, Samuel Fogarino desmenuza su precisión percusiva en extraños metros, mientras que la sonora voz de Paul Banks desprende una vulnerabilidad que probablemente pillará desprevenidos a la mayoría de los fans de la banda de toda la vida.

Estas fueron las canciones interpretadas por Interpol en Primavera Sound

Untitled

Evil

Fables

C’mere

Pioneer to the Falls

Not Even Jail

Narc

Toni

Obstacle 1

All the Rage Back Home

Rest My Chemistry

Leif Erikson

The Rover

The New

PDA

Slow Hands

Disfruta el concierto de Interpol en Primavera Sound