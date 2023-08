DJ Shadow tendrá nuevo disco el próximo octubre

DJ Shadow anunció un nuevo álbum titulado Action Adventure, que se lanzará el 27 de octubre a través de Mass Appeal/Liquid Amber.

Estamos ante el séptimo álbum de estudio del norteamericano, continuación de Our Pathetic Age de 2019, que contó con la colaboración de varios artistas destacados como De La Soul, Run the Jewels, Nas, Wiki, Paul Banks de Interpol, Samuel Herring de Future Islands, Inspectah Deck, Ghostface Killah, Raekwon y más. Action Adventure tomará un enfoque diferente, ya que no contará con invitados especiales y será en su mayoría instrumental.

Según comenta Dj Shadow: «Esto trata sobre mi relación con la música. Mi vida como coleccionista y curador. Todos mis discos y cintas, y ninguno de los demás. No quería escribir música diseñada para vocalistas. Quería escribir música que expresara diferentes energías».

Estas serán las canciones de Action Adventure

1. Ozone Scraper

2. All My

3. Time and Space

4. Craig, Ingels, & Wrightson

5. Witches Vs. Warlocks

6. A Narrow Escape

7. You Played Me

8. Free For All

9. The Prophecy

10. Friend Or Foe

11. Fleeting Youth (An Audible Life)

12. Reflecting Pool

13. Forever Changed

14. She’s Evolving

Con el anuncio del disco llega su primer sencillo, «Ozone Scraper», que viene acompañado de un video dirigido por Stefano Ottaviano.

Escucha ‘Ozone Scraper’ de Dj Shadow