Documental: Freakscene: The Story of Dinosaur Jr.

“Quizá algún día la gente entenderá que el muro de sonido que construimos es similar y quizá tan importante como el de Ramones o The Velvet Underground” cuenta Lou Barlow en el tramo final de Freakscene: The Story of Dinosaur Jr., documental oficial de la banda estrenado hace unos meses, que llegó a nuestro país en In-Edit y que recientemente puede disfrutarse en plataformas de streaming.

Los de Amherst, Massachusetts son reivindicados en un modesto film dirigido por Philipp Reichenheim y coproducido por ellos mismos, en el que partiendo de los testimonios del trío fundador: J. Mascis, Lou Barlow y Murph, va trazando una cronología de la historia del grupo con parada en todos sus lanzamientos. Desde sus inicios como el combo de hardcore Deep Wound y su transformación en Dinosaur, hasta terminar en convertirse en ese especial artefacto donde también caben el noise o el tono melódico de Neil Young.

Ellos son una de las formaciones más longevas del indie rock norteamericano, y han tenido sus altos y sus bajos con diferentes encuentros y desencuentros, como la salida primero de Barlow (él y Mascis no se soportaban) poco antes de que llegaran dos de sus joyas más redondas, Green Mind (1991) y Where You Been (1993) y después de Murph. Narrado en perspectiva, sin rencores y con sentido del humor: “Somos más una familia que simples amigos. Una familia disfuncional” (J. Mascis), el documental se apoya igualmente en las voces de artistas coetáneos como Bob Mould (Hüsker Dü, Sugar), Henry Rollins, Kevin Shields (My Bloody Valentine), Kim Gordon y Thurston Moore (Sonic Youth), Black Francis (Pixies), contemporáneos como Kurt Vile o el actor Matt Dillon.

Conoceremos más de cómo Mascis convierte Dinosaur Jr. en una marca casi personal, veremos el crecimiento como músico de Barlow tras su salida, al encontrar su propia voz en Sebadoh o cómo Murph relata el vacío de quedarse fuera de un proyecto que era su vida, algo que aún hoy sigue disfrutando y echando en falta cada vez que no están de gira o grabando. Todo ello sin olvidar su feliz y casi natural reencuentro en 2005 que dura hasta nuestros días, con ya cinco nuevos discos que les mantienen a flote con dignidad.

Con ese habitual tono perezoso y su característica humildad, Mascis concluye: “Algunos nos habrán escuchado, tal vez no millones, pero algunos sí. Que lo que escribo haya tocado a alguien es algo que me alegra. Es un destello darte cuenta de que hiciste feliz a alguien por un instante”. Imposible no quererles.

Te dejamos con el tráiler de ‘Freakscene: The Story of Dinosaur Jr.’