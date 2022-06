Ben Harper comparte “We Need To Talk About It”, el primer single del que será su nuevo álbum, Bloodline Maintenance, que llegará a través de Chrysalis Records el viernes 22 de julio.

Propulsado por la abrasiva guitarra funk de Harper, “We Need To Talk About It” confronta desafiante las heridas de la esclavitud a través de un afilado call-and-response con coros de corte góspel y una potente percusión amplificada por el sonido del tambor parlante africano.

A este decimoséptimo álbum de estudio le precede el disco instrumental de 2020 Winter Is For Lover. Es el primer álbum no instrumental de Harper con nuevas canciones desde 2018. Este nuevo trabajo se impulsa en el característico lap steel de Harper que, a través de un amplificador Dumble, genera un tono indomable que Harper describe como: “una especie de fusión entre Jimi Hendrix y Robert Johnson”.

“Era como si estuviese aventurándome en lugares en los que nunca había estado,” comenta. “Cogiendo todo aquello que he aprendido de otros discos y prendiéndole fuego para empezar de nuevo. Sabía que los sonidos que escuchaba en mi cabeza eran tan poco ortodoxos que tendría que hacer casi todo yo mismo.”

Escucha ‘We Need To Talk About It’ de Ben Harper

Ben Harper ha confirmado las siguientes fechas en España:

22 de julio – Festival Jardins Pedralbes – Barcelona

23 de julio – Sóns del Mon – Girona

25 de julio – Noches del Botánico – Madrid