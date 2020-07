La Habitación Roja presentan single, ‘Yo me pregunto’

Ya está disponible ‘Yo Me Pregunto’el nuevo single deque llega tras a los recientes” y ““.

‘Yo me pregunto’ se grabó en octubre de 2019 en el estudio de Paco Loco en El Puerto de Santa María. Ha sido producida por Paco Loco y mezclada por Luís Martínez en Little Canyon, su estudio en Burjassot. Más intimista y con predominancia de los sintetizadores, significa un cambio de tercio con respecto a la guitarrera ‘El Miedo Abierto’ y los potentes dos singles que saldrán a continuación y ya tenemos preparados para estrenar después del verano.

En lo nuevo de La Habitación Roja planea la crisis de identidad que trae consigo el proceso de aprender a vivir sin que se cumplan tus expectativas, de seguir adelante contra viento y marea porque no queda otra, negando a veces para ello incluso nuestra más pura esencia, hasta que esta es doblegada y aceptamos con resignación, aunque siempre con dudas, las circunstancias.

Y yo me pregunto: “¿Quién eres cuando no sabes ya quién eres y niegas lo que eras?

¿Quién eres cuando ya no te acuerdas de quién eras y para defenderte lo niegas y lo niegas?” Jorge Martí (julio 2020)