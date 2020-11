Dominique A tendrá nuevo disco este mismo viernes

Dominique A anuncia un nuevo trabajo que se publica este mismo viernes 13 de noviembre. Su título será Vie ‘Etrange y ha venido anticipado por el single “Les Éveillés”.

El propio Dominique A presenta el disco así:

“La cosa no estaba planeada, pero ¿qué lo había sido este año? Después de lanzar dos álbumes en 2018, « Toute latitude » et « La fragilité », tras girar durante un año, me propuse un largo período de autarquía para recargar baterías creativas. En el camino, virus mediante, se decretó en marzo de 2020 una autarquía generalizada. Autarquía sobre autarquía, empezaba a ser demasiado…

Como resultado emergí del bosque, mucho más allá del kilómetro entonces reglamentario, a través de conductos digitales, con una versión de una canción muy querida por mí, “L’éclaircie” de Marc Seberg, canción cuyas palabras pidiendo paciencia me parecieron perfectas para la circunstancia. Fue bien recibida. Luego vino un EP, « Le silence ou tout comme », cuatro piezas electrónicas compuestas y grabadas en el acto y cantadas con voz contenida. Una vez puesta en marcha la máquina, ¿cómo detenerla? El deseo de una canción que sea un poco menos confinada (pas un hasard, nous étions entretemps ressortis de chez nous…), y de más canciones melódicas de guitarra volvió a mí. Grabé y mezclé una nueva serie de canciones, en las mismas condiciones domésticas que la versión y las otras 4 canciones, y con textos que, como en el EP y a diferencia de mis viejas costumbres, fueron escritas a partir de la música. Tuve la sensación de tener ante mí una suerte de diario musical del periodo y la forma en que lo percibía, sin necesariamente hacer referencia a ello en cada canción. Todo esto formando un todo, marcado por el mismo método (improvisar canciones sobre estructuras melódicas simples) e imbuida de las incertidumbres de la época. Diez canciones que forman « Vie étrange » y que llamaban a reunirse en un formato físico para mantener una huella tangible. No un “nuevo álbum”, con la confusión logística que eso supondría. Pero un disco, sí.