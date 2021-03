Dreamer Boy lanza single junto a Melanie Faye

Dreamer Boy estrena una canción con la artista Melanie Faye, estrella del bedroom R&B. El resultado es “Let’s Hold Hands”, un track conmovedor, con toques psicodélicos e iluminado por el sol que celebra los sentimientos confusos al comienzo de una nueva relación.

“Let’s Hold Hands” es una exploración honesta de las emociones del artista, esta vez ahondando en la emocionante confusión de sentimientos a medida que la amistad se convierte en algo más. Sobre el suave resplandor de una pista de funk en cámara lenta, Taylor canta sobre estas nuevas pasiones.

Lo nuevo de Dreamer Boy llega acompañado de un videoclip apropiadamente colorido, que presenta una versión animada de Zach Taylor, el artista criado en Washington detrás del apodo de Dreamer Boy, caminando por la naturaleza y disfrutando de la belleza de un paisaje alucinante.

Dreamer Boy publicará el que será su segundo trabajo, All The Ways We Are Together el 22 de abril a través de slowplay (Capitol) y Virgin Music.