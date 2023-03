Llega Somos Murcia, programación gratuita complementaria a WARM UP Estrella de Levante

WARM UP Estrella de Levante tendrá lugar el 28, 29 y 30 de abril en La Fica, con las actuaciones Franz Ferdinand, Hot Chip, Moderat, Vetusta Morla, Viva Suecia, Yo La Tengo, Amaia, Temples, Kasabian, Second y muchos más. Las entradas y abonos están a la venta hasta agotar cupo en warmupfestival.es/abonos/ y en entradas.com.

Por segundo año consecutivo el festival será el epicentro cultural de la primavera gracias a su programación gratuita «Somos Murcia». Una iniciativa que ofrece una amplia variedad de actividades para todas las edades, convirtiéndose en un reflejo fiel de la ciudad y su vibrante energía cultural. Conciertos, proyecciones cinematográficas, exposiciones o conciertos infantiles conforman la programación gratuita en plazas, salas y espacios de la ciudad.

Toma nota de la programación de Somos Murcia

Programación Somos Murcia 2023

Lunes 24 de abril

20:00h – Molinos de Río

Inauguración #WARMUP2023

– Desfile de moda

– Exposición

21:15h – Filmoteca

Proyección: Muchas gracias por venir, documental de Ginebras

Martes 25 de Abril

20:45h – Filmoteca

Proyección y concierto: No es país para viejos, película de Joel Coen acompañada del concierto de Kokoshca

20:30h – Sala Revolver

Concierto de Monteperdido

Miércoles 26 de Abril

20:00h – Teatro Circo

Concierto de _juno

20:30h – Sala de Catas Estrella de Levante – Espinardo

Secret show – Acústico

20:30h – Sala Mamba!

Concierto de Parquesvr y Alien Tango

21:15h – Filmoteca

Proyección: ‘Berlín Bouncer’, documental de David Dietl

22:00h – Distrito 13 Club

Concierto de LVL1

Jueves 27 de Abril

20:00h – Sala de Catas Estrella de Levante – Espinardo

Secret show – Acústico

20:00h – La Yesería

Presentación del libro Un día en la vida de Pau Roca

21:15h – Filmoteca

Proyección: Jane by Charlote, documental biográfico de Charlotte Gainsbourg

21:30h- Sala Musik

Concierto de Tristán

21:30h – Sala Rem

Concierto de Apartamentos Acapulco

22:30h – Garaje Beat Club

Concierto de La Élite

6:00h – Garaje Beat Club

After: con After – Cortocircuito

6:00h – Garaje Beat Club

After: con Varry Brava DJ Set

Viernes 28 de Abril

20:00h – La Yesería

Presentación del libro Aquí vivía yo: una emocional de mis 25 años en el ‘FIB’ de Joan Vich, presentado por Ángel Sopena

21:15h – Filmoteca

Proyección: Nightclubbing: The Birth of Punk Rock in NYC, documental dirigido por Danny Garcia

6:00h – Garaje Beat Club

After: con After

6:00h – Garaje Beat Club

After: con Chico Blanco

Sábado 29 de Abril

11:45h – Plaza Romea

Concierto de The Yellow Melodies

11:45h – Plaza de los Apóstoles

Concierto de LimaLimón

12:00h – Plaza los Perros

Concierto infantil de Malvariche

13:00h – Plaza Romea

Concierto de Dani

13:00h – Plaza de los Apóstoles

Concierto de Anabel Lee

14:20h – Plaza Romea

Concierto de Pipiolas

14:20h – Plaza de los Apóstoles

Concierto de Camellos

17:00h – Basabé

Market

21:15h – Filmoteca

Proyección: Triana Pura y Pura, película-documental dirigida por Ricardo Pachón

6:00h – Garaje Beat Club

After: con Club Gordo

Domingo 30 de Abril

12:00h – Plaza Romea

Concierto de Ganges

12:00h – Plaza de los Apóstoles

Concierto de Se Ha Perdido Un Niño

12:30h – Plaza Los Perros

Concierto infantil de Dr. Sapo

13:20h – Plaza Romea

Concierto de Perdón

13:20h – Plaza de los Apóstoles

Concierto de Tiki Phantoms

14:20h – Plaza de los Apóstoles

Concierto de Tito Ramirez

14:45h – Plaza Romea

Concierto de Putochinomaricón

17:00h – Basabé

Market

18:00h – Filmoteca

Proyección: Ennio El Maestro, película-documental dirigida por Giuseppe Tornatore