Dua Lipa da los detalles del que será su nuevo disco

Al fin tenemos todos los datos de lo nuevo de Dua Lipa, que el próximo 3 de mayo dará continuidad a su celebrado Future Nostalgia, en un disco en el que habrá un giro psicodélico de los años 70 en su sonido.

Su título será Radical Optimism y ha venido anticipado por “Houdini” y “Training Season”. Un trabajo que ha contado con la coproducción e instrumentación de Kevin Parker de Tame Impala, junto con la producción de Danny L Harle y la escritura de Caroline Ailin y Tobias Jesso Jr.

Según comenta ella: «Hace un par de años, un amigo me presentó el término optimismo radical. Es un concepto que resonó en mí y sentí más curiosidad cuando comencé a jugar con él y a integrarlo en mi vida. Me llamó la atención la idea de atravesar el caos con gracia y sentir que puedes capear cualquier tormenta. Al mismo tiempo, me encontré recorriendo la historia de la música de la psicodelia, el trip hop y el britpop. Siempre me ha parecido muy optimista y esa honestidad y actitud es un sentimiento que llevé a mis sesiones de grabación”.

Estas serán las canciones de ‘Radical Optimism’ de Dua Lipa

01 End of an Era

02 Houdini

03 Training Season

04 These Walls

05 Whatcha Doing

06 French Exit

07 Illusion

08 Falling Forever

09 Anything for Love

10 Maria

11 Happy for You