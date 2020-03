Dua Lipa – Future Nostalgia (Warner Music)

El segundo larga duración de Dua Lipa ha llegado en unas circunstancias extraordinarias. Su fecha de lanzamiento se ha tenido que adelantar por diversas filtraciones de contenido mientras que su gira europea se ha visto emplazada, en algunos casos, a casi un año después. Sin embargo, la expectativa levantada ante Future Nostalgia ha resistido los envites y ahora sabemos que estaba más que justificada.

Future Nostalgia podría verse como una evolución en el sonido de la británica, orientando una nueva etapa a base de una apertura a todos los géneros posibles que conforman aquello del pop y la música de baile para masas llevándolos a ese terreno personal donde ella se siente más a gusto. De hecho, es remarcable el logro que supone el alejamiento de ese fenómeno fan al que podría ser sometida para acabar brillando con luz propia. Existe una parte esencial en este álbum en forma de homenaje a la música que pudo rodearla en su no tan lejana adolescencia y que es la que marca el disco.

Esa apertura a los géneros mencionados, de hecho, ya venía mascándose con sus cuatro adelantos. El single homónimo, que se lanzó a finales del año pasado como promocional, se rinde a los encantos del electro de finales de los noventa, y que equilibra con varios juegos vocales el resultado. Mientras, “Don’t Start Now” se funde más en el pop más festivo, gracias a la línea de bajo funk que la acompaña y sobre la que, de nuevo, se alternan episodios de distinto ritmo vocálico. “Physical”, que abre con una oscura capa de future pop ralentizado para enmarcar una pegadiza lírica, y “Break My Heart”, acercándose al sonido más disco, acabarán por definir los otros conjuntos.

Así, con estas vertientes bien señaladas, uno puede comenzar a navegar entre las piezas que completan el álbum. De todas, sea quizá “Cool” la más redonda de todas y la más sincrética, firmando, con una sintonía entre la parte vocal y la musical -impregnada de synthwave de neón-, un tema que bien podría haber sido un sencillo de adelanto. “Pretty Please” abre las puertas a la revisión de aquel R&B contemporáneo que arrasaría décadas antes, el mismo que está latente en todas las facetas de “Good In Bed”.

“Levitating” es el claro compromiso disco, cercano en concepción a aquella Madonna del Music, aunque si hay que resaltar reminiscencias de las grandes divas estas estarían en “Hallucinate”. No obstante, si vamos a evidencias, la máxima recae en “Love Again”, una pegadiza canción a ritmo de sampler del “Your Woman”, de White Town, con el que Dua Lipa quiere dejar claro que este disco, que cierra “Boys Will Be Boys” -una notoria melodía de tintes de chamber pop-, es un disco de grandes éxitos de su infancia vistos desde su perspectiva actual, con una visión de asimilación y transformación digna de mención y a través de una personalidad arrolladora.

Escucha Dua Lipa – Future Nostalgia