Duran Duran presentan el vídeo de ‘Danse Macabre’

A finales del pasado agosto te lo adelantábamos. Duran Duran estaban de vuelta dos años después de Future Past (2021) con el que será su disco decimosexto, un álbum llamado Danse Macabre disponible a partir del 27 de octubre a través de Tape Modern para BMG.

Un trabajo que aparte de nuevas composiciones, incluye las versiones de “Bury a Friend” de Billie Eilish, “Psycho Killer” de Talking Heads, “Paint It Black” de The Rolling Stones, “Spellbound” de Siouxsie and the Banshees, “Supernature” de Cerrone y “Ghost Town” de The Specials.

El icónico cuarteto británico compuesto por Simon Le Bon (voz principal), Nick Rhodes (teclados, sintetizadores), John Taylor (bajo) y Roger Taylor (batería) presenta ahora el videoclip de la canción titular.

Sobre el vídeo, el teclista Nick Rhodes afirma: «Me gusta la idea de que si puedes imaginar algo, puedes hacer que cobre vida, al menos en anumación… Con el vídeo de «Danse Macabre» hicimos exactamente eso. Empezamos por decidir quién estaría en la lista de invitados de la fiesta de Halloween definitiva: una selección de brujas, bestias míticas, vampiros y demonios, y los recreamos utilizando las últimas técnicas de animación por IA. Me quedé realmente asombrado cuando empecé a ver los resultados. Era algo que antes habría llevado meses a un equipo en un estudio de animación, pero todo estaba sucediendo casi instantáneamente ante nuestros ojos. En pocos días creamos un universo totalmente nuevo, poblado de extraños habitantes, para celebrar el lanzamiento con un sueño gótico».

Disfruta el vídeo de ‘Danse Macabre’ de Duran Duran