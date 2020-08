Edición extraordinaria del Festival Cultura Inquieta en septiembre

Después de que el pasado mes de mayo cancelara su edición 2020, la plataforma de la cultura y de las artes Cultura Inquieta ha anunciado el cartel de su edición extraordinaria, la cual se desarrollará del 10 al 13 de septiembre en el céntrico parque Lorenzo Azofra de Getafe. Una edición especial que sale adelante gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y la cervecera Mahou. Las entradas serán gratuitas con invitación, el festival tendrá un aforo reducido, el público estará sentado y se cuidarán de manera escrupulosa las medidas de seguridad sanitarias.

En palabras del director de Cultura Inquieta, Juan Yuste:

“Creemos firmemente que ahora más que nunca hemos de instilar alegría e ilusión, sentido de comunidad, de amistad y de empatía. Ahora más que nunca la voz de la cultura, de la música, es necesaria. Estamos tardando más de lo previsto en avanzar todos los detalles de la que va a suponer la XI Edición del Festival Cultura Inquieta porque nos estamos moviendo al compás de una realidad que cambia a cada momento. Hemos de ser muy cautelosos para no facilitar informaciones erróneas y que lleven a confusiones“.

Entre los nombres confirmados hasta el momento están Los Zigarros, El Kanka, Freedonia, Carmen Boza, Tu Otra Bonita, Santero y los Muchachos y The Sweet Vandals, junto a voces emergentes como Atraco o Durango 14. Además, el sábado 12 a mediodía habrá una jam session a cargo del Gabri Casanova Organ Trío, dentro de la iniciativa Jam in the Park promovida por la Fender Club Band. El domingo 13 se podrá disfrutar de la propuesta teatral y musical de Livianas Provincianas y su espectáculo “Es mi hombre“: un cabaret divertido, tierno, reivindicativo y gamberro. El mismo domingo 13 la Orquesta Sinfónica Ciudad de Getafe ofrecerá su espectáculo Nino Bravo Sinfónico, con 60 músicos interpretando el repertorio del gran cantante valenciano.

Es importante mencionar que las invitaciones no garantizarán el poder acceder al recinto, ya que ello dependerá de que haya sillas disponibles y que el aforo, se prevé disponer de unas 750 sillas, lo permita. A la entrada al Festival en el Parque Lorenzo Azofra de Getafe, miembros del equipo del Cultura Inquieta acomodarán a los invitados en las sillas disponibles. El mejor modo de tratar de garantizarse el poder asistir a un concierto concreto es haciéndolo con gran antelación.

En breves semanas desde los canales de Cultura Inquieta, del Ayuntamiento de Getafe y de Mahou se informará sobre el proceso para conseguir invitaciones.