El ex Arcade Fire Will Butler regresa con dos canciones nuevas

Will Butler anunciaba su salida de Arcade Fire poco antes de la publicación de WE, su último lanzamiento.

“Hola amigos, he dejado Arcade Fire. Me fui a fines del año pasado, después de que se completó el nuevo disco. No había ninguna razón aguda más allá de que yo haya cambiado, y la banda ha cambiado, en los últimos casi 20 años. Es tiempo para cosas nuevas.

“Gracias a todos los que han venido a los shows de Arcade Fire, o compraron un disco, o aman nuestra música. Es significativo ser parte de sus vidas. Gracias a la tripulación, el personal, la gerencia, la gente del sello discográfico, las bandas, los artistas y los amigos que ayudaron a hacer realidad nuestra visión durante tantos años”.

El menor de los Butler regresa con la primera música desde Generations de 2020. Dos nuevas canciones, “A Stranger’s House”/”Nearer to Thee” que ya están disponibles en todas las plataformas streaming.

Escucha ‘A Stranger’s House’/ ‘Nearer to Thee’ de Will Butler