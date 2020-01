Elton John edita su histórico concierto en Moscú 1979

40 años después de que Elton John se convirtiera en la primera gran estrella del pop occidental en aventurarse tras El Telón De Acero” y tocar en la URSS, su actuación, con el extraordinario percusionista Ray Cooper, titulada Live From Moscow, se lanzará el próximo 24 de enero en 2LPS, 2CD y en formatos digitales.

El programa fue transmitido por la BBC Radio 1 en 1979 y el audio ha sido remasterizado por Bob Ludwig en 2019 desde las cintas analógicas originales de la BBC. Este lanzamiento llega tras una edición limitada inmediatamente agotada en el Record Store Day 2019 a principios de este año.

En 1979, Elton John disfrutaba ya de diez años como ícono global. En su aclamada gira A Single Man había despojado la grandeza de sus shows, eligiendo, en su lugar, tocar en solitario junto a su piano de cola Steinway y el Yamaha CP80 eléctrico, y tras un intervalo, se unia el legendario percusionista y colaborador desde hace mucho tiempo, Ray Cooper. Esta configuración desnuda y simplificada ofrecía una rara oportunidad de presenciar sus increíbles talentos musicales sin adornos.

El concierto final de la gira tuvo lugar en el Rossiya Hall de Moscú, lo que marcó un “deshielo” significativo de la guerra fría Este-Oeste y dio como resultado que las autoridades soviéticas permitieran a la compañía discográfica estatal Melodiya trabajar A Single Man, convirtiéndose en el primer álbum pop occidental que se lanzó oficialmente en la URSS. Fue transmitido en la BBC Radio 1 el 28 de mayo de 1979, con el DJ Andy Peebles señalando que “la audiencia rusa es mucho más moderada que el público en Gran Bretaña”. Sin embargo, al final de una actuación que vio a Elton disfrutando completamente con una versión de 12 minutos de ‘I Heard It Through The Grapevine’, ‘Bennie and The Jets’ y una mezcla de ‘Crocodile Rock’ / ‘Get Back’ / ‘Back In The URSS’ se habían convertido en verdaderos participantes de un concierto de rock. Como el Daily Telegraph, Sydney escribió: “Sabían que estaban abriendo nuevos caminos y sabían qué si la música rock alguna vez penetrara consistentemente en “El Telón de Acero”, entonces la impresión que dejarían seria indeleble. Seguramente lo fue. Fue la pareja en su mejor momento, abriendo un camino”.