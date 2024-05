Shabazz Palaces (Café Berlín) Madrid 20/05/24

La visita de Shabazz Palaces a Madrid, en este caso de la mano de SON Estrella Galicia, venía acompañada de generosas expectativas y también un halo de curiosidad acerca de cómo desarrollaría la banda sus vaporosas canciones sobre un escenario. Unas perspectivas de por sí altas que, en la práctica, resultaron desbordadas en base al que fue, digámoslo ya, uno de los mejores y más particulares conciertos de lo que va de año en el listado del abajo firmante.En formato de quinteto y sobre el escenario del céntrico Café Berlín, los de Seattle alcanzaron niveles inéditos (por momentos estratosféricos) con respecto a su de por sí interesante versión de estudio, concretada en discos de difícil clasificación como son Born On A Gangster Star (Sub Pop, 17), The Don Of Diamond Dreams (Sub Pop, 20), o el reciente Exotic Birds Of Prey (Sub Pop, 24) que, a su vez, servía como excusa para esta nueva visita a la ciudad concretada en viaje por el espacio infinito.

El combo liderado por Ishmael Butler apuró su faceta funky completada con rap y electrónica, además de insinuar alguna pincelada de free-jazz y R&B, con la sombra de Prince, Gil Scott-Heron, Funkadelic o Sun Ra confluyendo en una mixtura irresistible. Teclados, saxofón, guitarra y un bajista impagable modelaron, junto al carismático Butler, piezas liberadas al contacto con las tablas como “Shine A Light”, “Bad Bitch Walking”, “Exotic BOP”, “Gel Bait” o “Are you… Can you… Were you? (Felt)”.

Cinco tipos con pinta de fumetas que, enfundados en túnicas y gabardinas negras, completaron una hora y cuarto de concierto sugestivo (casi una perfomance), de sedoso desarrollo, y dotado de fuerte personalidad artística. Una serie de formas impecables en sonido, en extraña armonía con aquella experimentación casi de ciencia ficción inherente al proyecto y esa mezcla entreverada de estilos capaz de elevar a los asistentes un metro sobre el suelo. Lo que viene siendo un triunfo en toda regla.

Fotos Shabazz Palaces: Raúl Julián