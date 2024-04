Entrevistamos a Hasta Marte por su disco de debut

El pasado mes de febrero te hablábamos de Hasta Marte que lanzaban su disco de debut, Aunque Podamos Olvidar, once temas que se convierten en una confesión sincera de aquello que no siempre nos atrevemos a expresar; un canto a la instrospección a través de las experiencias más íntimas. En ellas se explora la memoria en todas sus formas: buenos y malos momentos, amores, pérdidas y la esperanza que surge de la oscuridad.

La banda de Arnau Dalmau, Ricardo Cortés, Jaume Caelles y Marc García, beben de la tradición del mejor pop, sorprendiendo con un álbum que es una gran carta de presentación. Hablamos con ellos.

Sois un grupo relativamente reciente. ¿Cuál es el detonante para que empecéis a hacer música?

Cada uno de nosotros tiene su propia historia en y con la música. Afortunadamente nos hemos encontrado en un momento en el que los cuatro necesitábamos un proyecto intenso y comprometido para volcarnos al 111%, tocar y crear nos hace sentirnos aún más vivos.

Como toda nueva banda tendríais unos referentes, contadnos un poco cuáles son vuestras principales influencias.

Como en todas las bandas cada miembro tiene sus recuerdos y sus bandas y artistas fetiche. En nuestro caso unimos fuerzas con grandes bandas de indie y alternativa tanto nacionales como internacionales; Love Of Lesbian, Vetusta Morla, Viva Suecia, Zoé, The Strokes, Placebo, etc.

¿Cómo vais afinando el sonido del grupo para tener vuestro toque personal?

La banda tiene elementos drásticamente diferenciales en relación al género. Usamos una afinación mucho más grave de lo habitual y además Arnau usa un resonador en varias canciones.

¿Cuál es vuestro proceso para hacer música? He leído que Arnau compone. ¿De qué manera influye el resto de la banda en el resultado final de las canciones?

Las letras, acordes y melodías nacen de Arnau, él trae al local de ensayo canciones en formato guitarra y voz. El resto de la banda es clave para llevar esas canciones íntimas al máximo nivel instrumental posible, respetando al máximo la narrativa de cada canción.

¿Teníais experiencia previa en la música?

Todos hemos estado en proyectos y bandas anteriormente, desde jazz a metal extremo, pasando por el pop.

¿Antes de preparar las canciones habíais ensayado mucho?

En contra de lo habitual nosotros somos un grupo de amigos que se ha juntado directamente con la intención de grabar canciones, se han hecho los arreglos en el estudio directamente. Hemos estado más en el local de ensayo post grabación que en la etapa de pre-producción del disco.

Antes de que llegara ‘Aunque Podamos Olvidar’ publicasteis varios sencillos, todos ellos están en el disco salvo «Dejarnos Rastro» ¿por alguna razón?

Dejarnos Rastro se quedó fuera ya que fue el primer tema de la banda, aún estábamos encontrando nuestro sonido. Además, por temas espirituales necesitábamos que el disco tuviera once canciones, el once es nuestro número de la suerte.

¿Cuál es la temática principal del disco? ¿Hay un hilo conductor?

El hilo conductor del disco son los recuerdos, cada una de las canciones tiene una historia detrás.

¿Cómo fue la grabación del álbum?

El disco se grabó con nocturnidad en sesiones maratonianas. Ha sido una experiencia preciosa en la cuál hemos aprendido mucho de nosotros mismos y en la que la pasión por el proyecto nos ha unido mucho. Hace falta amor y un poco de locura para pasar noches enteras grabando para al día siguiente dormir cuatro horas y seguir con nuestros respectivos trabajos.

¿Cambiaron mucho las canciones desde la maqueta al resultado final?

Drásticamente, desde las primeras versiones completamente desnudas con voz y guitarra a las versiones definitivas hay una gran distancia.

El disco cuenta con tres colaboraciones, COLET, Mi Capitán u Avida Dollars. ¿Podíais comentarnos qué han aportado a la canción cada una de ellas y cómo han surgido?

COLET aportó detalles muy bonitos en No Hay Sombras, es una artista con mucho mensaje y mucha proyección.

Mi Capitán es historia de la música nacional, toda una entidad en el panorama indie.

Avida Dollars es una de las bandas favoritas de Arnau de toda la vida, la primera vez que pisó un local de ensayo fue compartiendo local con Avida Dollars. Pablo Franco, su cantante es una gran influencia para Arnau.

Supongo que estaréis empezando a rodar en directo. ¿Qué tal están yendo los primeros conciertos?

Arrancamos el pasado mes de marzo. Habrán más próximamente y no podemos estar más entusiasmados

