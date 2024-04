Nuevo EP de Metronomy, ‘Posse EP Volume 2’

Metronomy ya piensan más allá de su disco de 2022 Small World (Because Music) y acaban de anunciar un nuevo EP previsto para el próximo 12 de julio a través de Ninja Tune.

La banda de Joe Mount vuelven con Posse EP Volume 2 que sigue a su primera parte, lanzado en 2021. A lo largo de sus cinco temas, Mount asume el papel de productor, creando mundos musicales donde nuevos cantantes y artistas pueden agregar su voz a los instrumentales creados por él.

Junto al anuncio llega comparte “With Balance”, una balada discreta con guitarras punteadas en colores pastel y líneas vocales confusas y entrelazadas hasta que aterriza el poderoso Joshua Idehen, brindando poder y juegos de palabras profundos. Se lanza junto con un sorprendente video oficial dirigido y producido por las agencias creativas globales Wieden+Kennedy, Immigrant Studio y Wake The.

Como comenta: “Este vídeo es la extensión visual perfecta del espíritu de Posse E.P. Es otro paso en el proceso colaborativo de hacer la canción y me encanta cómo destaca nuevos artistas e ideas. También me encanta cuando no estoy en un video porque puedo disfrutarlo de la misma manera que todos los demás”.

Escucha ‘With Balance’ de Metronomy

Foto: Lewis Khan