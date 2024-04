Sleater-Kinney comparten su Tiny Desk Concert

Sleater-Kinney arrancaban 2024 con la publicación de su nuevo trabajo, Little Rope. Diez canciones que oscilan entre la sobriedad y el himno, entre lo pegadizo y lo deliberadamente duro. Pero por debajo se encuentran los arreglos quizá más complejos y sutiles de cualquier disco del grupo, una brújula lírica y emocional que apunta firmemente en la dirección de algo a la vez liberador y aterrador: la sensación de que la única manera de ganar control es dejarlo ir.

Hace unos días, la banda de Carrie Brownstein y Corin Tucke se hacían acompañar por músicos como Toko Yasuda, Angie Boylan, Kristina «Teeny» Lieberson y Nataly Merezhuk entre otros, para presentar algunos de sus temas en los Tiny Desk Concerts que organiza la radio pública norteamericana.

Estas fueron las canciones interpretadas:

«Jumpers»

«Modern Girl»

«Say It Like You Mean It»

«Untidy Creature»

Disfruta del Tiny Desk Concert de Sleater-Kinney