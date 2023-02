Entrevistamos a The Stranglers

The Stranglers regresan a nuestro país a principios del próximo marzo (día 3 Valencia, 4 Madrid, 5 Barcelona) para presentar su último y recomendable álbum, Dark Matters (2021). La más reciente entrega de la histórica formación sirvió de tributo a su teclista y miembro fundador Dave Greenfield, fallecido en mayo de 2020 a causa de COVID, quien dejó grabada su contribución a unas canciones en las que se muestran certeros, inspirados y contundentes.

Fundados en 1974, su estilo único de punk-rock logró una gran aceptación y pronto evolucionaron y despuntaron, dejando para el recuerdo éxitos inmortales como «Peaches», «Walk On By», «Always The Sun», «Strange Little Girl» o «Golden Brown«, siendo considerados una influencia incuestionable para futuros artistas. La banda se ha mantenido activa hasta la fecha y su legado musical sigue inspirando a músicos de todo el mundo, a pesar de los cambios que ha sufrido la formación. Su cantante original Hugh Cornwell dejó The Stranglers en 1990, quedando el bajista y vocalista Jean-Jacques Burnel como único miembro fundador al frente. A este le acompañan el guitarrista y también vocalista desde hace 23 años Baz Warne, el que fuera teclista de Rialto Toby Hounsham y el batería Jim Macaulay, sustituto de otra leyenda, Jet Black, fallecido a los 84 años el pasado año.

A pesar de cambios y sobresaltos, The Stranglers continúan haciendo gala de unos directos implacables en los que recorren las partes más recordadas de su larga y vigente discografía. Aprovechando su visita hemos querido hablar con Baz Warne de la gestación de sus nuevas canciones, su vigencia y cómo las nuevas generaciones siguen viendo en ellos el espejo donde querrían reflejarse.

«Nos gustaría hacer algún gran álbum más antes de morir, aunque realmente ya no tenemos nada que demostrar, ¿verdad?»

Empecemos con ‘Dark Matters’, ¿cómo fue la experiencia de grabar un álbum durante la pandemia?

Fue una experiencia completamente diferente. Con la tecnología de estos días, nos estamos acostumbrando a compartir archivos e ideas, enviándonos cosas a través del ciberespacio y todo eso, pero en realidad escribir y grabar así fue un desafío. JJ (Jean-Jacques Burnel) y yo estamos muy acostumbrados a sentarnos juntos y intercambiar ideas en una habitación, y luego compartirlas con el resto de la banda, así que fue un experimento único para nosotros… pero funcionó muy bien.

¿Por qué llamar al álbum ‘Dark Matters’?

Es un juego de palabras. Puede significar lo que interpretes de él. Parte del material del álbum es oscuro… así que estamos hablando de problemas oscuros… La Materia Oscura es un fenómeno que no entendemos del todo… además, es posible que no te guste la luz del día, así que mejor descúbrelo por ti mismo.

Tardasteis casi una década en lanzar ‘Dark Matters’ (2021) desde ‘Giants’ (2012), uno de los períodos más largos desde vuestros inicios.

Sí, bueno, salimos mucho de gira después de Giants y dimos la vuelta al mundo un par de veces, así que nos concentramos en eso, supongo. Sin embargo, siempre estábamos escribiendo y recopilando ideas. Además, ya no estamos atados a una compañía discográfica como tal. No tenemos una forma habitual de trabajar estos días, así que no teníamos ataduras ni plazos que cumplir, podíamos complacernos a nosotros mismos.

La pérdida del teclista Dave Greenfield por COVID debió ser muy difícil, os acompañamos en vuestro dolor, es un bonito tributo que su presencia sea tan fuerte en estas canciones.

Gracias por eso. Sí, fue muy triste e inesperado, y realmente nos desconcertó… hasta el punto en que casi nos cuestionamos si continuar sin él, realmente fue muy doloroso. Luego revisamos algunas de las cosas que habíamos grabado con él en 2019, y eran tan buenas que sabíamos que teníamos que dejar que el mundo las escuchara. Es nuestro personal tributo a su memoria, pensamos que el material merecía mucho la pena.

La canción «And If You Should See Dave…» es un bonito tributo que refuerza el recuerdo a vuestro compañero. ¿Cómo surgió grabar esa canción?

JJ me envió una idea aproximada que él tenía, solo un par de estrofas, aunque ya tenía todas la letra escrita y me limité a seguirle. Sabíamos que no habría teclados en la canción, solo guitarras, así que me divertí mucho recreándome en ello. Todas las guitarras que escuchas en el disco fueron grabadas en el sótano de mi casa. La verdad que cuando escuchamos el resultado final, fue muy emotivo. Luego, cuando la tocamos en una gira por el Reino Unido el año pasado por primera vez, fue un momento conmovedor, hubo muchas lágrimas entre el público y algunas en la banda también.

Días difíciles para vosotros, ya que recientemente perdisteis a otro miembro, el histórico batería Jet Black que te os hasta mediados de la pasada década.

Llevaba sin tocar con nosotros durante bastante tiempo, aunque todos hablábamos con él regularmente. Fue muy triste cuando falleció, pero en verdad, no fue del todo inesperado. Tenía 84 años y había vivido 10 vidas. Eera un personaje gigante y lo quería mucho. Me tomó metió debajo de su ala cuando me uní a la banda en 2000, y realmente nunca salí de allí. Todos le echamos mucho de menos, pero si alguna vez hubo una vida para celebrar, fue la vida de Jet Black.

Para el video de «This Song» elegiste al legendario futbolista inglés Stuart Pearce, ¿cuál fue la razón?

Stuart es un gran fanático del punk rock, y ha sido fanático y amigo de la banda durante muchos años, Fue la elección natural cuando se necesitaba a alguien para interpretar a un personaje estilo James Bond en el video. Surgió y fue genial. El vídeo ha sido todo un éxito y nos encanta.

Volvéis a contar con Louie Nicastro como productor.

Louie ha trabajado con nosotros durante años. También es nuestro técnico de sonido habitual, por lo que siempre está presente, podríamos decir que es el quinto miembro de The Stranglers. Nada se mueve ni funciona sin él, es un ingeniero de primer nivel, productor y un buen tipo en general. También es genial para salir a beber con él (risas).

«Payday» nos recuerda mucho a «No More Héroes», el sello de The Stranglers sigue siendo muy vivo.

Esa es la belleza de la música, ¿no crees? Puede traerte todo tipo de recuerdos, comparaciones, lo que quieras. Es lo bueno que tiene.

Lleváis en activo durante más de cuatro décadas y vuestra música sigue siendo relevante y poderosa. ¿Cómo describirías la evolución de vuestro sonido a lo largo de tu carrera?

El año que viene cumpliremos cinco décadas en activo, cincuenta años. El sonido ha cambiado, pero también se ha mantenido igual, si eso tiene algún sentido. Digamos que los elementos centrales del bajo y los teclados siempre han estado ahí y, sin embargo, cada disco ha sonado diferente, pero aún escuchas una canción y sabes que son The Stranglers, no hay muchas bandas que puedan decir eso. No nos esforzamos por sonar diferente, simplemente sale así y así es como tocamos.

¿Qué significa para vosotros seguir siendo una banda relevante hoy en día, después de tantos años en la industria?

Ser relevante no es más que algo que otras personas piensan de ti. Cuando estás en una banda, solo estás haciendo la música que quieres hacer, la relevancia realmente no entra en eso.

¿Cómo habéis logrado permanecer juntos tanto tiempo a pesar de los cambios que ha habido en la formación?

Porque nos queremos y nos respetamos, así de simple.

¿Después de cincuenta años hay artistas que aún sean una influencia en vuestra música?

Nadie realmente, por eso no sonamos como nadie más.

Hoy en día el post-punk está resurgiendo con artistas muy influenciados por The Stranglers. ¿qué pensáis de estas jóvenes bandas?

Siendo honesto, no escucho mucha música cuando estoy en casa, ya no. La música siempre está encendida y mi esposa es una gran amante de la música, pero cuando sales de gira tanto como nosotros, necesitas desconectar un poco al volver a casa. Sé que puede sonar extraño, pero cuando llegas a nuestra edad, lo has tenido toda la vida y, a menos que algo realmente te golpee y te des cuenta, es difícil que te entre. Habiendo dicho todo eso, me gusta bastante IDLES, tienen mucha actitud. No les gustan mucho las melodías, pero lo que hacen, lo hacen con pasión y energía.

Los shows en vivo siempre han sido una de vuestras principales fortalezas. Os hemos visto varias veces, ¿qué podemos esperar de esta nueva gira?

Espera lo inesperado… pero siempre con poder y energía, siempre…

¿Cómo ves el futuro de la banda?

Creo que nos gustaría hacer un último gran álbum antes de que finalmente muramos. Cualquier otra cosa sería jugar con ventaja, aunque realmente ya no tenemos nada que demostrar, ¿verdad?…

Toma nota de la gira de The Stranglers

Viernes 3 de marzo 2023 – Valencia (Repvblicca)

Sábado 4 de marzo de 2023 – Madrid (Shôko)

Domingo 5 de marzo de 2023 – Barcelona (Razzmatazz 2)

Info & Tickets: www.eclipsegroup.es

Escucha ‘Dark Matters’ de The Stranglers