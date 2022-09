Entrevistamos a James, que inician gira por nuestro país

Pocas horas antes de que James comiencen su gira peninsular (con conciertos en Madrid, Barcelona -entradas en livenation.es y ticketmaster.es– y Murcia dentro de una nueva edición del Visor Fest), el vocalista Tim Booth y el bajista Jim Glennie –ambos miembros fundadores del mítico grupo británico– contestan a nuestras preguntas.

Una sincera entrevista que potencia todavía más las ganas de reencontrarse con los himnos de la magnífica formación de Manchester, que además presentará en directo las canciones del no menos espléndido All The Colours Of You (2021).

“Queremos que cada canción que lanzamos sea una joya”

Tanto la portada como el título de ‘All The Colours Of You’ (21) resultan muy apropiados para con el propio contenido del disco. Vuestro último trabajo es un disco resplandeciente, animado y luminoso, tanto en su mensaje como en forma y consecuencias…

Jim: Queríamos que la portada fuera positiva, colorida, brillante y atractiva. El diseñador Matt De Jong hizo un gran trabajo. Si existe un objetivo colectivo de cara a nuestra música, ese es la elevación espiritual. La vida nos genera a todos tantos problemas y dificultades que puede llegar a abrumarnos. La música es una oportunidad para compartir esos sentimientos, para sentir la conexión con otras personas de todo el mundo que experimentan las mismas dificultades, pero también para compartir alegría, esperanza y felicidad. La música es un regalo y somos afortunados de vivir de ella.

Creo que en ‘All The Colours Of You’ el alma de las canciones vuelve a brillar por encima de todo. Y eso es una gran noticia ¿Qué clase de disco queríais hacer?

Tim: Las canciones siempre tienen máxima prioridad en James. ¡Simplemente tú prefieres las de este disco! La producción de Garret ‘Jacknife’ Lee es brillante, pero está claro que es lo suficientemente sutil como para pensar que hay menos peso de la producción que en los dos álbumes anteriores. Creemos que este álbum es una obra maestra, pero bueno ya sabes… somos un poco parciales (Risas).

El disco tiene un efecto casi sanador en el oyente, con esas canciones terapéuticas que pueden llegar a iluminar tu día ¿Crees que la música es una ayuda en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo? ¿Ha sido el disco una respuesta a la pandemia mundial o ya estaba grabado antes de que el COVID llegase a nuestras vidas?

Tim: Vivo en Estados Unidos y estaba trabajando en letras al respecto de la Covid cuando George Floyd fue asesinado, mientras Trump mostraba sus colores racistas y fascistas. Eso me despertó muchas emociones. En esas circunstancias, las letras se escriben solas. ‘All The Colours Of You’ es una instantánea de algunos de esos temas: miedos, rabia y esperanzas. James es una banda muy esperanzadora, hay mucho amor y esperanza aquí, y algunas personas están llamadas a ser un faro. Mi suegro murió en la primera ola de Covid. No creo que haya escrito nada más que una respuesta a todo eso, con toda su confusión y angustia multicolor. Atendiendo a algunas respuestas que ha tenido la canción, creo que ha ayudado a la gente a aceptar pérdidas similares. Esa es una reacción natural al escuchar tus propias emociones expresadas con honestidad: resulta un alivio saber que no estás solo. Por eso podrías decir que esta o aquella canción es «sanadora». Pero no fue algo tan intencionado.

¿Crees, entonces, en el efecto sanador de la música?

Tim: Creo que la música tiene un poder curativo y lo he experimentado yo mismo mientras trabajaba con chamanes sudamericanos. Usan canciones sagradas para sanar, pero creo que esa es una ciencia y un tema completamente diferente.

Sinceramente, creo que ‘All The Colours Of You’ es vuestro disco más empático y emotivo en muchos años. Creo que, en definitiva, es el mejor disco de James en mucho tiempo ¿Estás de acuerdo?

Tim: Percibo ‘All The Colours Of You’ como una conclusión obvia de los últimos cuatro álbumes. Desde ‘La Petite Mort’ (14) hemos estado inmersos en un viaje con cada nuevo álbum. Pero cada uno de esos álbumes se sostiene por sí mismo. Podrías preguntar a diferentes miembros de la banda y cada uno de nosotros elegiríamos uno de ellos como nuestro favorito.

Tim, tu voz ha sido siempre increíble, pero, honestamente, creo que hacía varios discos que no brillaba con la convicción, la presencia y el encanto que tiene en todas las canciones de ‘All The Colours Of You’. Diría que ha recuperado el protagonismo principal con una maravillosa fuerza…

Tim: Creo que el espacio que hay alrededor de las voces en ‘All The Colours Of You’ es diferente al que había en los dos álbumes anteriores. Está claro que a ti te gusta más así. En esos otros dos discos estábamos tratando de lograr algo diferente, por lo que en ellos la voz está más enterrada dentro de la canción. Me sorprendió la producción de Jacknife en este disco, especialmente trabajando con todas las limitaciones motivadas por la Covid. Encontró una nueva forma de hacer brillar nuestras canciones y como resultado de eso mi voz quedó en un primer plano.

Siempre he pensado que James es un grupo que combina a la perfección ambición, magia y misticismo, y de ahí salen esas canciones tan épicas como en realidad bonitas ¿Cuáles son las premisas básicas (y obligatorias) que trabajáis para hacer vuestra música?

Tim: Ambición, magia y misticismo. Me gusta esta pregunta. Agregaría la palabra ‘esperanza’ y, con suerte, ‘curación’. Tocamos más de cien piezas musicales antes de decidirnos por las quince canciones que trabajamos para cada álbum. Eso muestra nuestra ambición en el sentido de que queremos que cada canción que lanzamos sea una joya. Tanto Jim como yo hemos meditado durante cuarenta años. He impartido clases llevando a grandes grupos de personas a estados de éxtasis a través del baile durante casi treinta años. Mi esposa es una sanadora chamana. Así que, sí, hay un trasfondo profundo que podríamos llamar misticismo.

“Si existe un objetivo colectivo de cara a nuestra música, es la elevación espiritual”

‘Girl At The End Of The World’ (16) y ‘Living In Extraordinary Times’ (18), tenían muchos teclados y sintetizadores, además de una producción muy ambiciosa ¿Cómo ves tú esos discos ahora, unos años después de que fuesen publicados?

Jim: Mark Hunter, nuestro teclista, es un genio anónimo. Fue una decisión consciente de la banda colocar a Mark más en un primer plano. Sus aportes musicales son siempre sublimes, hermosos y únicos. Aporta ideas, profundidad, originalidad y potencia y siempre con una sutileza que encaja a la perfección. Y podría continuar…

Creo que James es uno de los grupos británicos veteranos en activo más queridos por el público ¿Por qué crees que el público os tiene tanto cariño?

Jim: Los directos son siempre algo muy especial para James. Es la relación espontánea entre nosotros mismos como banda y el público. Se trata de intentar utilizar todas las energías disponibles: adrenalina, emoción, miedo… y usarlos positivamente. Reaccionar y responder. Como banda asumimos riesgos. Nos empujamos a nosotros mismos y a los demás. Tratando siempre de mejorar, de dar más, de lograr más. Empujando, empujando, empujando.

¡‘All The Colours Of You’ es vuestro décimo sexto álbum! ¿Cómo se consigue grabar tantos discos sin haberos separado nunca? ¿Cómo son las relaciones entre los miembros de la banda?

Jim: Una banda se sostiene o se viene abajo en función de las relaciones que existen entre sus diferentes miembros. Nos llevó mucho tiempo entender eso del todo. Se trata de ser abierto y comunicarse, pero también de tener paciencia, mostrar apoyo y dar aliento. Tratar de fomentar esas cualidades no solo evita que te separes, sino que también significa que disfrutas con lo que estás haciendo, y visto que este es el mejor trabajo del planeta, eso es algo bueno.

Jim, la última vez que entrevisté a James hace un par de años (para el medio amigo Mondo Sonoro), tú fuiste el responsable de responder a mis preguntas. Entonces afirmaste que seguíais en el negocio porque “queríais ser la banda más grande del planeta y todavía no lo habíais conseguido” ¿Cómo va esa empresa?

Jim: James somos ambiciosos. Siempre queremos más de nosotros mismos. Queremos que la música siga evolucionando, que sigamos esforzándonos colectiva e individualmente y que mejore cada vez más. James es probablemente una banda demasiado rara y difícil para ser la banda más grande del planeta, pero en varios universos paralelos somos jodidamente grandes.

Debutasteis en los ochenta, pero creo que James siempre será asociado como un grupo de los noventa ¿Crees que en esos años hicisteis vuestros mejores discos? ¿Cuál es tu disco favorito de James?

Tim: Personalmente, creo que algunos de los álbumes que hemos hecho en los últimos años son tan buenos como los que hicimos en los noventa. Los últimos tres han llegado al top cinco en el Reino Unido, pero debido a nuestra edad no estamos en el radar de la «fama». Sin embargo, en Reino Unido vendemos más entradas ahora que en los años noventa. Nuestra gira para el último álbum fue la más exitosa que hemos hecho nunca y, sin embargo, hay mucha percepción genérica, especialmente fuera del Reino Unido, de que tuvimos más éxito en los años noventa ¡Es sólo la ilusión de la juventud!

Sin embargo, creo que a mediados de aquella década vivisteis una época complicada como grupo ¿Peligró en algún momento la existencia de James?

Jim: Sí, hemos tenido nuestros momentos de ‘accidentes de tráfico’. El estilo de vida del rock and roll fomenta el exceso y eso siempre va a causar problemas. Todo esto ha sido una curva de aprendizaje empinada y a veces ha sido doloroso. Pero vives y aprendes. Los errores están bien siempre y cuando aprendas a evitarlos en lugar de empeñarte en repetirlos. Todos estamos muy curtidos en ese camino que brinda la terapia de estar en esta banda. Somos conejitos felices que aman su trabajo, estamos orgullosos de nuestro trabajo y de llevarnos todos bien. Y no hay nada mejor que eso.

“Una banda se sostiene o se viene abajo en función de las relaciones que existen entre sus diferentes miembros”

La escena de Manchester ha sido muy fructífera y hay muchos grupos realmente importantes que nacieron en vuestra ciudad ¿Qué crees que tiene Manchester para que tantos grupos buenos hayan tenido allí su origen? ¿Cuáles son tus bandas favoritas surgidas en la ciudad?

Jim: El negocio de la música se centró en Londres, lo que significó que Manchester se quedó solo. Eso les dio a las bandas la oportunidad de desarrollar un sonido y una identidad… antes de verse envueltos en la exageración de los medios ¿Bandas favoritas de Manchester? Son demasiadas para enumerarlas…

¿Cómo serán los conciertos españoles de esta gira presentación de ‘All The Colours Of You’?

Jim: Vamos a Madrid con nuestra increíble reencarnación de los nueve miembros que actualmente conforman James. Hace unos años se unieron a nosotros dos increíbles músicas femeninas que han tenido un efecto radical en toda la cultura de James. Creemos que este es el momento más emocionante para estar en esta banda. Los conciertos son más extasiantes y vivificantes que nunca. Nos encanta tocar en España. Podemos ver que la gente nos entiende y siente pasión por lo que hacemos. Hemos tenido algunos conciertos increíbles allí y tenemos muchas ganas de volver. Tocaremos muchas canciones de ‘All The Colors Of You’ pero, por supuesto, muchas otras canciones que se remontan a lo largo de nuestra larga carrera. El problema es que siempre tenemos demasiadas canciones que queremos tocar. Un problema maravilloso.