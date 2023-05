Entrevistamos a Las Robertas, que nos visitan

Las Robertas, banda costarricense emblemática en la revitalización del sonido psicodélico en sabia mezcolanza con el shoegaze durante la pasada década, tienen flamante disco nuevo, Love is the Answer (23), y se han embarcado en una gira europea que a finales de este mes recalará en España (31 de mayo en la Sala Wurlitzer Ballroom, Madrid / Entradas Anticipadas). Aprovechamos la ocasión para entrevistarles y este es el resultado.

“A la hora de componer el nuevo material, ya veníamos re visitando y escuchando muchísimas bandas de los 90s. Nos encanta sonar de esta forma”

Has pasado cuatro años desde vuestro último EP, Together Outrageously. Contadnos un poquito qué ha pasado en el seno de Las Robertas durante este periodo de tiempo, llamémosle “especial e inolvidable”.

Luego de haber lanzado Together (asi le llamamos en la banda), empezamos a componer lo que vendría siendo Love is the Answer (23) y ya a finales de septiembre empezamos a trabajar en la producción y en diciembre empezamos a grabarlo. 2020, seguimos grabando y se vino la pandemia, por lo cual el proceso de grabación fue más lento pero logramos terminarlo. Durante la pandemia vivimos muchísima incertidumbre y atrasó todo lo del lanzamiento del disco, giras y tal. Hemos estado ensayando el disco y también ya estamos trabajando en nuevo material! Este año ya retomamos las giras, y bueno, nos emociona muchísimo poder regresar a hacer lo que más amamos.

Para la grabación de vuestro nuevo disco Love is the Answer habéis contado con el productor Owen Morris (Oasis, The Verve, New Order), ¿Cómo surgió la decisión y qué influencia ha tenido en el resultado final?

El trabajar con Owen fue una oportunidad increíble de que, una en un millón; jamás lo esperábamos y tampoco imaginamos a que algo así nos sucedería como banda. Hace unos años la esposa de Owen nos contactó por Facebook porque les gustaba nuestra música, ellos venían muchísimo a Costa Rica y decidieron mudarse ya permanentemente en el 2019, entonces ya les conocimos en persona y pues allí surgió por parte de Owen querer trabajar con nosotros. Definitivamente la influencia de Owen la podemos ver en este disco, sobretodo en el sonido de guitarras y ciertos arreglos, sonando mucho más 90s que en lo que habíamos grabado anteriormente.

Desde mi punto de vista habéis logrado un sonido muy 90’s, sonido que se echa mucho de menos en las producciones actuales, demasiado limpias y asépticas ¿Estáis de acuerdo?

100% . Igualmente a la hora de componer este material, ya veníamos re visitando y escuchando muchísimas bandas de los 90s, creo que eso influyó mucho y el resultado final en cuanto a mezcla, la verdad que nos encantó sonar de esta forma.

Una cosa que me ha encantado es el gran trabajo de guitarras que encuentro en las nuevas canciones y el hecho de que el disco empiece con una serie de temas encadenados arrasadora. ¿Son elementos en los que habéis puesto especial interés, los juegos de guitarras y el orden de los temas?

Las guitarras son definitivamente otro mundo, ya que desde el 2017, Russell el guitarrista principal, se incorpora a la banda, lo cual nos abre un mundo de muchísimas más posibilidades a la hora de componer, grabar y tocar en vivo. Owen como productor se enfoca muchísimo en guitarras y su sonido, entonces si le pusimos bastante interés y trabajo. El orden de los temas inicial fue uno que propuso Owen con una fórmula que él suele utilizar, pero al final, nuestro sello disquero Kanine Records, decidió cambiarlo un poco de acuerdo al lanzamiento de los singles y ese fue el resultado.

Parafraseando el disco ¿a qué es respuesta el amor concretamente? Y no vale responder «a todo», que por supuesto también.

Creo que a la hora de escribir este tema quise expresar de alguna u otra manera, el momento de cuando te das cuenta que la mejor manera de vivir la vida es a través del amor y que solamente el amor te traerá más libertad, felicidad y poder.

Hay dos elementos en vuestro sonido que me encanta la manera en que se equilibran, la psicodelia y shoegaze. ¿Cómo lográis añadir las dosis justas de cada estilo, al que podríamos añadir el garaje y las melodías pop para posicionaros en un punto tan equidistante de todo?

Definitivamente fueron escenas musicales que durante los 90s estuvieron bastante cercanas en toda la escena underground, como lo fue en aquel entonces Spacemen 3, Jesus and Mary Chain, MBV, Lush, Brian Jonestown Massacre, junto con la escena más alternativa tipo The Breeders, etc, y bueno, todas estas bandas son algunas de nuestras favoritas. Sumándole todas nuestras otras influencias, logramos crear una mezcla; siempre manteniendo la esencia de melodías pop y pegajosas que han caracterizado la banda desde sus inicios.

¿Qué ha cambiado y qué sigue inalterable en la banda durante todos los años que habéis permanecido juntos?

Creo que cada uno ha ido madurando y creciendo, empezamos súper más jóvenes y todo lo que hemos vivido en estas distintas etapas de la vida lo hemos plasmado en la música, sea en el sonido, las letras de las canciones, etc. Ahora que estamos más adultos, siento que la música también ha madurado con nosotros. Nuestro técnico de sonido de Costa Rica, apenas escuchó el disco fue lo primero que dijo, (risas).

Me gustaría que, como grupo que no es un mastodonte que llena estadios me comentarais un poco qué opináis de la política de macrofestivales que hace cada vez más difícil ver a grupos de vuestro tamaño en salas lejos de su hogar y que parece es una tendencia peligrosa que está acabando con muchas propuestas musicales más que interesantes.

Nosotros tratamos de enfocarnos en donde se nos de la oportunidad de tocar y que cumpla con las condiciones que pedimos como banda, hemos tocado festivales grandes que si dan estas oportunidades y no creemos que se deba de encasillar a todos en una misma categoría. Creemos que estos macrofestivales (o cualquier festival) deberían de comprometerse a incluir talento local, bandas independientes y que tenga equidad de género dentro de sus alineaciones. Pero sobretodo, a nivel local es importante que estos festivales aporten y creen comunidad.

Me parecería muy interesante, como banda que nació en Costa Rica, que nos pudiérais recomendar algunas bandas o artistas del país, ya que, yo al menos, no estoy muy al tanto de la escena que se cuece por allá.

Claro! Acá hay muchísimas bandas y talento por descubrir y escuchar, por acá te dejamos estas: Menesses, Half Tangerine, Maldito Delorean, Frank Noguera, Tearbound, Monte, Ceniza, Ardid, Sábado Santo, Flora, Ovsicori, Karaoke Pánico, Abbie, Los Cuchillos, Boutique Americana, Neliero, MFLA, Lentamente, Tomer, Camelolloide, Soap (por ahora solo se me vinieron estos a la cabeza, pero hay muchos más proyectos increíbles).

Por último, ¿qué podemos esperar de los futuros conciertos de La Robertas por España?

Estaremos tocando el Love is the Answer más ciertos singles de antes y un cover sorpresa de una banda que nos influyó muchísimo para este disco. Queremos trasmitirles toda la emoción que tenemos de poder regresar a Europa a tocar, nuestra primera gira después de la pandemia. Será muy emotivo para todos nosotros poder tocar en vivo y compartir con todos ustedes.

