Entrevistamos a Velvet Crush

Ellos no lo saben, o no lo quieren saber, pero en 1994 rubricaron un disco icónico y memorable para cualquier fanático del powerpop, Teenage Symphonies To God, que incluso fue editado por la mítica discográfica Creation Records. Aun siendo americanos, se codearon con: Oasis, Blur, o Teenage Fanclub, pero quizás su sonido era muy americano para todo lo que se llevaba en aquel entonces. El caso es que Velvet Crush regresaron a su país, en el cual han tenido una carrera con poca discografía, con idas y venidas, pero siempre repleta de grandes canciones y directos. Ahora están de gira por nuestro país, rindiendo homenaje al citado disco.

Una gira que arrancó el pasado sábado en la sala WIC de Segovia, el domingo recaló en el Loco Club de València y aún tiene que pasar por Sevilla (17 de octubre, Sala X), Madrid (18 de octubre, Sala el Sol), Donosti (19 de octubre, Dabadaba), Castellón (20 de octubre, Pro Weekend Festival) y Murcia (21 de octubre, Caravaca Power Pop)

Al habla con su líder Paul Chastain, que nos cuenta cosas del pasado, presente y futuro de la banda.

“Cuando componemos y creamos, más o menos seguimos nuestros instintos y nos limitamos a intentar estar satisfechos con cada canción, aunque pensándolo, sí: creo que al final hacemos canciones que resistan el paso del tiempo”

Estáis girando por España para conmemorar el treinta aniversario de vuestro disco Teenage Symphonies To God, el cual es – sin duda – un disco icónico en la cultura del powerpop. ¿Cómo describirías la experiencia de crear un álbum así y cuál crees que es su legado?

Paul: Hacer el disco fue una experiencia fantástica. Trabajar con Mitch Easter fue un honor y un gran placer. Fue fundamental en el proceso de hacer realidad nuestra visión. También contamos con otros músicos de apoyo de gran talento cuyas contribuciones fueron importantes para el proyecto, como Greg Leisz (pedal steel, dobro), Michael Denneen (Chamberlin) y Stephen Duffy (coros). Con todas estas ventajas, ¿cómo íbamos a equivocarnos?

En lo concerniente a lo que comentas de su legado. Realmente no tengo una idea clara del legado de este. Para mí, es sólo nuestro pequeño disco. Creo que todos estamos orgullosos de cómo nos quedó, pero más allá de eso, no tengo ni idea.

El disco ha sido reeditado en vinilo. ¿Es una reedición sin más? ¿O habéis remasterizado o incluido algo adicional, además de las canciones que ya tenía?

Paul: El disco fue remasterizado para vinilo por Jeff Powell, un ingeniero legendario, en Memphis. Aparte de eso, no hay cambios. Creímos que había que hacer una reedición fidedigna del original.

Hasta donde yo sé, tengo entendido que solo ha sido reeditado en Estados Unidos. ¿A qué es debido esto, hoy día que estamos en un mercado global?

Paul: Eso es correcto. Nos gustaría que estuviera disponible en otros países, sin que la gente tuviera que comprarlo fuera, pero no ha sido posible hasta ahora. La discográfica Back Groove tuvo que adquirir la licencia del disco a Sony UK. La licencia sólo para EE. UU. ya era bastante cara, por lo que desgraciadamente, no era factible añadir otros territorios. ¿Tal vez algún sello español esté interesado en publicarlo en España y Europa?

Estuvisteis involucrados musicalmente en el mítico sello de Alan McGee; Creation Records, seguro que eso fue una buena oportunidad para que Velvet Crush se dieran a conocer en Europa. ¿Cómo recuerdas aquellos días y en qué crees os benefició estar en un sello como Creation?

Paul: Inmediatamente después de publicar este disco, nos lanzamos a la carretera durante unos dieciocho meses. Tocamos en el Reino Unido, Europa, Japón y Estados Unidos. Compartiendo cartel con grupos como The Jesus and Mary Chain, Mazzy Star, Teenage Fanclub y Oasis. Fue una experiencia inolvidable y fue genial llevar la música a todos esos lugares. Los resultados económicos, sin embargo, desde el punto de vista de la compañía discográfica – que ya empezaba a ser muy grande – fueron menores de lo esperado. Como tal, no hubo suficiente interés por parte de Creation en mantener el contrato para otro disco. Aun así, siempre estaremos agradecidos por esa experiencia y por aquellos tiempos.

El nombre del álbum, Teenage Symphonies To God, es un claro homenaje a Brian Wilson. ¿Qué significa él para vosotros? ¿Crees que en algún momento Brian ha sabido de la existencia de vuestro disco?

Paul: Brian y los Beach Boys formaban parte de un núcleo de música que nos influía e inspiraba, así que sí, es importante para nosotros. El titulo del disco es un homenaje a él. No tengo ni idea de si ha escuchado alguna vez nuestro disco, francamente; lo dudo.

Corrígeme si me equivoco, creo que la última vez que os reunisteis fuera para una gira por Japón y algunas fechas por Estados Unidos en 2019. Después de algunos años sin reuniros ¿Cómo es que escogisteis Japón para esas fechas?

Paul: Estás en lo cierto, la última vez que tocamos juntos fue en Estados Unidos y Japón en 2019. A lo largo de nuestra carrera hemos tenido relación con Japón, pudiendo editar nuestros discos allí con Sony, por lo que te puedes imaginar que tenemos por allí algunos seguidores. Y bueno, también puede que ayude que yo mismo vivo en Japón desde hace algún tiempo. Los fans japoneses son muy similares a los españoles en lo tocante al compromiso con las bandas a las que siguen, son puro disfrute de la música.

Atendiendo a lo que comentas de que eso fue en 2019 y viendo las fechas de las giras, España es el primer país donde vais a volver a tocar vuestras canciones. ¿A qué debemos ese honor?

Paul: Fue a través de nuestra larga y fructífera relación con Heart of Gold. Nos propusieron fechas en España y pensamos que era un lugar perfecto para empezar. Presentaremos las canciones del citado álbum y también viajaremos en el tiempo a través de varias canciones de otros de nuestros lanzamientos. Espero que la gente no se sienta decepcionada.

Para esta gira se viene con vosotros Dave Gibbs de Gigolo Aunts, una banda muy querida en España. Sé que él ha tocado de vez en cuando con vosotros, pero ¿cómo ha sido que se vaya a hacer toda la gira?

Paul: Sí, Dave tocó en muchos conciertos como nuestro cuarto miembro. Él o Tommy Keene solían hacer giras con nosotros. Siempre disfrutamos del entusiasmo y la musicalidad de Dave. Es un gran tipo para tener cerca, sin duda, y estamos muy contentos de tenerlo a bordo esta vez. Creo que la última vez que vi a Dave Gibbs fue más o menos en 2016, cuando Gigolo Aunts y Matthew Sweet hicieron un festival juntos aquí, en España.

Desde mi punto de vista, Teenage Symphonies To God es un disco totalmente atemporal. Es como un clásico del cine que puedes ver las veces que quieras en cualquier época. Lo escucho ahora y creo que tiene un sonido totalmente actual, dentro de los parámetros musicales que representa.

Paul: Me alegro de que lo percibas así. Por mi parte, una vez que empezamos a hacer el disco no recuerdo haber puesto mucho énfasis en eso. Cuando componemos y creamos, más o menos seguimos nuestros instintos y nos limitamos a intentar estar satisfechos con cada canción, aunque viéndolo así, sí: creo que al final queríamos hacer un disco que resistiera el paso del tiempo.

Entiendo que os debe emocionar todavía tocar este disco en directo, si no, no lo haríais. Pero ¿existe alguna canción que te ponga especialmente los pelos de punta interpretarla?

Paul: Claro, no tendría sentido hacer esto si no nos emocionase. Mis favoritas siempre son: “Time Wraps Around You” y “Why Not Your Baby”, que es una versión de Gene Clark.

Bueno, para un directo puede que el disco se quede corto. Antes has comentado que tocareis alguna otra canción de otros trabajos. ¿No tocareis nada de material nuevo?

Paul: No, como te he comentado antes, tocaremos entero el disco y luego algunos temas de nuestra carrera, pero no tendremos tiempo para tocar nuevos temas y esta no es la gira para eso.

¿Qué debemos esperar después de que esta gira acabe? ¿Habrá más Velvet Crush, o tendremos que esperar unos cuantos años para veros?

Paul: No hay nade seguro, pero te digo que Jeffrey y yo hemos estado intercambiando canciones que componemos desde los conciertos de 2019. Así que, es muy probable que haya nuevas grabaciones en un futuro próximo.

¿Cómo describirías tu relación con el público español y que expectativas tenéis en lo tocante a esta gira?

Paul: Tengo muy buenos recuerdos de España. Los directos que hemos hecho por aquí siempre han sido de los más divertidos. Fue genial conectar de nuevo con el público español en 2018, cuando vine con la banda de Matthew Sweet. Eso me recordó lo genial que es la gente por aquí en los conciertos.

Muchas gracias por todo, Paul. ¿te gustaría añadir algo para la gente de Muzikalia?

Paul: Gracias a ti. Claro, me gustaría dar las gracias a cualquiera que nos haya apoyado durante todos estos años de carrera y espero veros a todos por nuestros conciertos. ¡Venid a saludar!