Jehnny Beth de Savages debuta en solitario con ilustres compañeros

Cuatro años después del último disco de Savages, su cantante Jehnny Beth anuncia su debut en solitario. Esto no significa que el grupo se haya disuelto, ya han anunciado que están trabajando en su continuación, pero sus integrantes mientras, desarrollan su creatividad en diferentes proyectos.

Por tanto, mientras esperamos a que llegue la continuación de ese Adore Life (2016), podemos volver a disfrutar de la voz de la vocalista francesa.

El primer disco de Jehnny Beth llega el próximo 8 de mayo con el título de To Love Is To Live y cuenta con la colaboración de invitados ilustres como Romy Madley Croft de The XX y Joe Talbot de IDLES. De la producción se han encargado otros dos grandes, Flood (Depeche Mode) y Atticus Ross (Nine Inch Nails) aparte de su colaborador, Johnny Hostile.

Así suena “Flower”, su sugerente adelanto.