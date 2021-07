Entrevistamos a Lujo Asiático, que presentan Ganbare

Cuatro años después de su debut, Lujo Asiático continúa expandiendo las fronteras de la música electrónica instrumental. En Ganbare, su segundo álbum, el trío experimenta con atmósferas bailables e introspectivas.

“Da lo mejor de ti. Haz el mejor trabajo posible”. Eso es lo que significa el término japonés pronunciado “Ganbare”. En 2017, durante una gira por Japón, Lujo Asiático conoció esta palabra e inmediatamente la agregó a su diccionario musical. Primero como nombre de un tema, luego como título de su segundo disco que será lanzado a mediados de junio por los sellos Casa del Puente (Argentina) y Raso Estudio (España).

El trío tiene su base en Argentina y su nombre proviene de una antigua expresión porteñaa: cuando algo era un ¨lujo asiático¨ significaba que iba más allá de todo lujo. El trío condensa en su concepto musical, música experimental a seis manos que, mediante la interacción con la energía de la audiencia, consigue crear espectáculos únicos, que trascienden los géneros.

Hemos tenido el placer de charlar con Lujo Asiático sobre Ganbare, sus proyectos presentes y futuros, y este ha sido el resultado.

“Al momento de ensayar alguno de los tres toca algo que sirve como disparador para que luego vayamos sumando otros sonidos”

¿Cómo nace vuestro último trabajo?

El nuevo disco se llama ¨Ganbare¨. El nombre del disco surgió durante la gira por Japón. Estábamos caminando por el Yoyogi Park (Tokio) y de repente apareció un grupo de niñes que empezaron a perseguirnos gritando en voz alta `Ganbare` y entablamos como una especie de batalla campal. Empezamos a filmar y sacar fotos de ese momento. Al volver al hotel lo compartimos con nuestro amigo Marco Campo de Aoutló que actualmente vive en Matsudo y nos dijo el significado de lo que nos estaban gritando. Ganbare significa con actitud, dar lo mejor de uno mismo, etc. Y de ahi viene el nombre del disco.

Musicalmente lo que salió fueron 8 canciones bastante ligadas a un ambient bailable.

¿Qué queríais transmitir?

Siempre que nos juntamos a hacer música nueva no hay ningún referente de nada, ni inspiración. Hay mucho amor por ciertos sonidos que nos parecen raros u originales y siempre se construye desde ahi.

Pero nunca nos quedamos en el ruidismo o lo experimental. Siempre intentamos darle un giro bailable a lo que hacemos y generar una sensación de éxtasis.

No sabemos si hay un mensaje en lo que hacemos. Si hay una idea de hacer la música que queremos que nos sale y mucho respeto hacia eso. Entre los tres no hablamos mucho de música, como que no es necesario. Simplemente tocamos. Después en los vivos hay una intención de hacer bailar.

¿Cómo fue su proceso creativo?

El proceso creativo se origina en nuestros ensayos y algunas canciones tomaron identidad en los shows en vivo en los cuales podíamos ver la reacción del público en tiempo real.

Al momento de ensayar alguno de los tres toca algo que sirve como disparador para que luego vayamos sumando otros sonidos. Hay canciones que surgieron y tomaron forma rápidamente quizás en un único ensayo pero hubo otras en las cuales tuvimos que trabajar más, descartar partes, sonidos y además post producirlas más luego de grabarlas en estudio.

¿Cómo ha evolucionado tu sonido? ¿Y hacia dónde se encamina ahora? ¿Que artistas os interesan?

Nuestro sonido ha evolucionado bastante desde que comenzamos. En relación al beat fuimos dejando el sonido de batería acústica e incorporando más lo electrónico y además tocando sobre un tempo de alguna secuencia o arpegiador pero manteniendo siempre la impronta humana ya que no usamos sincro entre nuestros instrumentos y esto es algo que nos caracteriza y da identidad a Lujo Asiático.

¿Como ves la industria musical? ¿Tienes esperanza?

Dentro de los géneros de música que hacemos y que nos gustan vemos que hay un abanico enorme de oportunidades y eso nos da muchas ganas de seguir creando música nueva.

Particularmente la escena musical argentina es un mar super diverso. Lo que tiene mucho peso, y a veces es un denominador común, es la música cantada. Nosotros como no tenemos voces medio que siempre comulgamos con otres artistas que están más ligados a lo instrumental, experimental o electrónico. Admiramos mucho a bandas como Aoutló que es una banda de Adrogué que la rompe.

Nosotros empezamos a la par de musiques que nos encantan como Ibiza Pareo y Buba Luma que tienen como nosotros el formato canción bastante presente. Tanto Ibiza como en Buba, la voz es super importante. Nosotros cambiamos las voces por melodías.

Tocamos en bastantes fiestas y ahí conectamos con DJs locales como Diamin, DJ Parodi y Martin Rucci, entre muchos otros que nos copan.

Últimamente lo que más nos llamó la atención es el EP que sacaron Lupe y los DJs Pareja.

¿En qué más proyectos estáis trabajando?

Segundo: Ahora estamos con dos discos casi terminados que están en esquinas diferentes: estamos con algunos tracks más ligados a una electrónica ¨clásica¨ y también estamos terminando un disco más ligado al ambient, coqueteando un poco con el ¨world music¨ y el ¨free jazz¨.

Estuvimos en Hamburgo (Alemania) haciendo una residencia en un teatro durante el mes de junio 2021. Grabando con artistas locales y junto con nuestro productor Ariel Schlichter que reside en Berlín. Estamos juntando ideas para armar el tercer disco de la banda.

Además nos estamos entrenando en la improvisación. Es interesante porque abríamos las puertas del teatro y venían diferentes artistas que les invitamos una birra en el bar del teatro y después los invitamos a tocar. Comenzábamos sutilmente a interactuar cada uno de les integrantes y nos tomaba un rato hasta encontrar como un balance en el cual nadie llevaba la batuta sino que éramos como una especie de ameba que se movía a veces a lugares super interesantes.

¿Qué os hace feliz?

Nos haría muy felices tocar en directo. Tocamos en vivo hace unos meses, desafortunadamente la gente estaba sentada y no podía bailar así que seríamos muy felices poder tocar para que la gente pueda bailar de nuevo.

¿Tenéis algunas palabras finales de sabiduría?

Subirle el volumen a todo lo que da.

ARTIST: Lujo Asiático

TITLE: Ganbare

LABEL: Casa del Puente / Raso Estudio

DATE: June 2021

FORMAT: DIGITAL & VINYL