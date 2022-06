Entrevistamos a The Bellrays, que arrancan su gira

Quienes les han visto, aseguran que son un verdadero huracán en directo. De esas experiencias de rock en vivo que se le quedan a uno pegadas a la retina, el tímpano y el cerebro durante bastante tiempo. Y es que su personal combinación de rock, punk y soul es de todo menos habitual. Con su público amante de las emociones fuertes, España se ha convertido para ellos en algo así como un segundo hogar, en el que siempre cargan pilas. Por eso nos visitan de nuevo, tras el tortuoso parón pandémico, esperando reencontrarse con un público que les espera con los brazos abiertos. Toma nota de las fechas de The Bellrays: 27 junio Barcelona (Sala Upload), 28 junio Valencia (Loco Club), 29 junio Madrid (El Sol), 30 junio Valladolid (El Desierto), 01 julio Bilbao (Sala Azkena), 02 julio Vitoria (Helldorado) y 03 julio Santiago (Malatesta) .

Hablamos con su vocalista, Lisa Kekaula, que asume el 50% de responsabilidad en la banda junto a su guitarrista Bob Vennum, sobre el pasado, presente y futuro de The Bellrays.

Lleváis muchos años combinando rock, soul y punk, emoción y energía. Algo que, dicho así, parece sencillo, pero no es fácil de conseguir. ¿Creéis que habéis creado una escuela, un estilo que otros han intentado imitar?

No nos propusimos combinar todas esas cosas que mencionas intencionadamente. Fue un proceso orgánico, para llegar al sonido que queríamos. No fue fácil, porque mucho dependía de la “sensación” de las cosas. No teníamos un libro de reglas para seguir. Sabíamos lo que habíamos escuchado y nos gustaba, pero no sabíamos cómo convertirnos en nosotros mismos. Tuvimos que aprender a hacerlo. Creo que nuestro viaje es el de muchos creativos. No estoy seguro de que nadie haya intentado imitarnos per se. No me importaría que alguien quisiera imitarnos, pero realmente no conozco a nadie que pueda señalar.

Siempre habéis dicho que os consideráis ajenos a una escena concreta. ¿La razón es quizás el hecho de que vuestro estilo mixto no encaja en ninguna? ¿O simplemente porque no queréis identificaros con nada ni con nadie?

Siempre hemos sentido que la “escena” no nos aceptaba. Somos de Riverside. Nos juntamos con bandas como The Skelatones y Voodoo Glow Skulls. Todos empezamos a tocar en Spankys. Cuando 98 Posse empezó a montar espectáculos (esta empresa de promoción se convirtió en los creadores de Coachella) a nivel local, no nos incluyeron en esos espectáculos. No nos tuvieron en cuenta. Del mismo modo, cuando la escena de Los Ángeles empezó a florecer y nosotros formábamos parte de ella, bandas como The Street Walking Cheetahs y Pat Todd & The Rank Outsiders estaban recibiendo mucha atención, consiguiendo giras y conciertos, y pedían a otras bandas, pero no a nosotros, que hicieran espectáculos de mayor nivel. Cuando yo pedía intervenir en todo eso me decían “bueno, nosotros sólo nos cuidamos a nosotros mismos”, lo que supongo que significa que estábamos solos. No queríamos que fuera así, pero fue así. Nos encantan todas esas bandas, pero tuvimos que crear nuestro propio espacio y tuvimos mucha suerte de poder navegar con éxito.

Estáis a punto de realizar una extensa gira por España. ¿Veis nuestro país como un lugar especialmente adecuado para vuestra música? ¿Qué destacaríais del público y de las salas españolas?

En primer lugar… nos encanta España desde el primer concierto que hicimos allí. Definitivamente hay una conexión para The BellRays en vuestro país que estamos siempre agradecidos de tener. Desde nuestro primer concierto en El Sol y nuestra experiencia con el maravilloso público español, que hasta se sabía las letras de las canciones de los discos que no se editaron aquí, hemos estado enamorados de España.

Imagino que para una banda eminentemente de directo como The BellRays debe haber sido difícil luchar contra las restricciones de la pandemia. ¿Cuáles son vuestras sensaciones respecto al directo, ahora que por fin todo el mundo puede tocar y disfrutar de un directo sin mascarillas ni aforo limitado? ¿Ha cambiado algo en comparación con cómo eran las cosas antes de Covid-19?

Han cambiado muchas cosas. Siempre hemos disfrutado tocando delante de la gente. Tenemos un reto y estamos en una industria con retos. Era difícil hacer giras antes de la pandemia. Era caro, cada vez más caro, mientras que los espectáculos son cada vez menos y quieren pagar menos a las bandas. Después de la pandemia estamos esperando a ver qué pasa realmente. Qué tipo de apoyo se da a los músicos que vienen a tocar EN VIVO delante de la gente. Yo sé lo que supone para alguien hacer eso. Espero que todos los demás lo entiendan. La pandemia me hizo comprender el valor de lo que hacemos y lo que aportamos. Bob y yo empezamos a hacer espectáculos en línea durante el cierre cuando nadie podía ir a ningún sitio y fue revelador. Encontramos un nuevo centro. No por el lugar donde hacemos los conciertos, sino por lo valioso que es nuestro talento y lo mucho que la gente necesita la música. Las exigencias de la industria a las bandas pequeñas como nosotros son enormes y los beneficios son cada vez menores, incluso antes de Covid-19. Todavía estamos esperando a ver cuánto necesita la gente la música ahora.

Hace unos años que no sacáis un nuevo álbum de estudio. De hecho, lo último que sacasteis, hace tres años, fue un recopilatorio (It’s Never Too Late To Fall In Love With The Bellrays). ¿Qué importancia le dais al hecho de grabar y publicar un disco como motor de la existencia de una banda de rock?

Sí, ha pasado un tiempo. Habíamos hecho una maqueta de las canciones justo antes del cierre, así que estábamos listos para empezar a grabar y la pandemia se interpuso. Grabar es muy importante para nosotros. Nunca hemos sido muy buenos vendiendo discos. Siento que hay mucha gente que nos querría pero no tiene ni idea de que existimos. Por eso es tan importante crear y publicar música de forma independiente. Al final es la única voz que tiene nuestro trabajo artístico. Los pintores tienen un cuadro y los escritores un libro. Tenemos que hacer esa música nueva para seguir conectados con nuestro verdadero yo.

Al hilo de lo anterior, ¿consideras que es secundario tener nuevo material editado para salir de gira?

No creo que sea secundario. Me encantaría tener música nueva cada vez que salimos de gira. Quizá sea un presagio de una nueva forma de hacer giras en el futuro. Antes no era algo de lo que tuvieran que preocuparse las bandas más pequeñas, porque nuestro pan de cada día era ser una banda en la carretera y ofrecer un gran espectáculo, porque eso es algo muy importante y para tener éxito hay que seguir haciéndolo. Si tuviéramos que tener un nuevo disco para cada gira, no sé cómo podríamos permitirnos hacerlo o qué tipo de historia podríamos elaborar sobre nuestro espectáculo si todo fuera nuevo todo el tiempo. ¿Cómo aprendes lo que funciona y lo que finalmente te define como músico? Gran parte de lo que sé sobre quién soy se basa en el tipo de conjunto que Bob y yo construimos para los espectáculos y eso viene de coser un montón de música y de asentarse realmente en estas canciones. Eso sólo se consigue con el kilometraje en la carretera.

¿Estás preparando algo nuevo? ¿Un nuevo álbum?

Sí. Acabamos de grabar algunos temas nuevos y seguimos trabajando en el disco ahora. Estamos muy contentos de saber que vamos a volver para terminarlo. Creo que será el mejor de todos.

Tu enérgica forma de cantar e interpretar es sin duda uno de los puntos fuertes de la banda. ¿Qué vocalistas te han influido?

Mis influencias han sido Stevie Wonder, Lou Rawls, Etta James, Michael Jackson, Gladys Knight, Roger Daltrey y Mavis Staples, por nombrar algunos.

Dicen también (porque aún no he tenido el placer de veros, pero pienso remediarlo en esta gira) que vuestros conciertos son una experiencia que se queda en la cabeza durante mucho tiempo. ¿Cuáles crees que son los ingredientes de un concierto de The Bellrays para causar un efecto tan impresionante?

Damos TODO en nuestro espectáculo. No nos guardamos nada. Creo que esa forma de enfocar un espectáculo deja huella en quien lo ve.

Lisa, en el pasado has tenido otros proyectos diferentes a The Bellrays, por ejemplo Lisa & The Lips. ¿Necesitas parar al margen de vez en cuando, para tomar aire o era algo ocasional? ¿Algún otro proyecto de este tipo?

Darlo todo puede ser agotador y a veces lo es, así que sí, a veces tengo que tomarme un respiro.

¿Has pensado alguna vez en hacer algo que no sea rock, como esa colaboración que hiciste con The Basement Jaxx, o centrarte en géneros como el soul o el blues de una forma más purista que con The Bellrays?

Siempre estoy dispuesta a hacer colaboraciones creativas. No me considero una purista. Si suena intrigante, estoy dispuesta a ello.

En el pasado habéis grabado mucho material original, pero también algunas versiones, como en el caso del EP Covers. Imagino que en los conciertos que ofreceréis en España intentaréis combinar vuestras canciones con algunas versiones de material clásico. ¿Intentáis equilibrar una cosa con la otra para que la gente que os vea por primera vez o no os conozca demasiado escuche algo familiar? ¿Qué versiones no suelen faltar en vuestros espectáculos, si es que se pueden desvelar?

Intentamos no tener muy planificado lo que vamos a tocar. Esta vez tendremos nuevos miembros, así que eso siempre lleva un cierto grado de adaptación. Pero estos chicos son realmente buenos, a un nivel colectivo que nunca he experimentado antes. Traeremos la excitación y el fuego necesarios para sacar las cosas de quicio y no dejaremos nada en reserva.

Imagino que reunir la fuerza y el valor para hacer espectáculos tan incendiarios como los vuestros debe ser difícil, por no hablar de que lleváis muchos años haciéndolo. ¿Qué os hace continuar? ¿Qué genera ese entusiasmo?

Jajaja. Esta es una gran pregunta y creo que nos la hacemos a diario (Bob y yo). Llevamos muchos años haciendo muchas cosas. Lo hacemos porque debemos hacerlo y creo que ese es un aspecto muy importante que hace que la gente nos quiera y siga queriendo vernos. No es un espectáculo de luces, ni un vídeo llamativo. Lo que hacemos es con nuestra musicalidad y lo damos todo, e incluso un poco más.

Siempre que entrevisto a alguien, me gusta pedirle que me diga una pequeña selección de discos o canciones. Pero no necesariamente las favoritas de su vida, sino las que cree que le han llevado a este momento concreto en el que se encuentra en su carrera. ¿Te atreves?

Songs In The Key of Life – Stevie Wonder

LIVE at Leeds – The Who

Truth and Soul – Fishbone

Off The Wall – Michael Jackson

Tell Mama – Etta James

