Erlend Øye & La Comitiva (Sala Copérnico) Madrid  25/04/24

Hace cuatro años, la ilusión por presenciar la nueva faceta musical de Erlend Øye, el frontman de Kings of Convenience, se vio truncada por la pandemia. Un concierto que, por suerte, tuvo su revancha el pasado jueves 25 de abril en la Sala Copérnico de Madrid. La espera valió la pena, ya que Øye, junto a su nueva banda La Comitiva, ofreció un espectáculo que fusiona ritmos tradicionales sicilianos con elementos latinoamericanos eso sí, sin renegar del sonido filoacústico del dúo noruego.

Para comprender este nuevo proyecto, debemos retroceder una década en el viaje vital de Erlend. En busca de nuevos horizontes, se instaló en la ciudad italiana de Siracusa, al sureste de Sicilia. La isla mediterránea lo acogió como uno más, y junto a un grupo de amigos (Stefano Ortisi, Luigi Orofino, Marco Castello) fundó La Comitiva, una banda que acompañaría su nuevo sonido desde el sur de Europa.

Desde 2016, la casa de campo del músico se convirtió en un hervidero de ideas y canciones. Versiones de temas sicilianos, cubanos, colombianos, mexicanos o brasileños se interpretaban al atardecer, reflejando la esencia del nombre «La Comitiva», que evoca las reuniones habituales con amigos. Un crisol de culturas musicales que se fusionarían en un sonido único.

Durante esta primavera, los ecos de esta década de libre composición han dado sus frutos en un álbum de título homónimo que fue la razón por la que nos reunimos en Madrid, y un día antes en Barcelona. Eso sí, el camino hacia este disco no fue fácil, algunas de las trece canciones que pudimos disfrutar en directo datan de hace casi ocho años. Un viaje musical que se gestó a fuego lento, madurando y enriqueciéndose con el paso del tiempo.

En este nuevo proyecto, Øye y su séquito combinan delicadas voces en italiano e inglés con piezas instrumentales relajadas. Los estilos varían según el tema, desde grooves latinos hasta ecos mariachis, pasando por boleros o ritmos folclóricos sicilianos. Un tapiz musical rico y diverso que nos transporta a diferentes lugares del mundo. Todo ello sustentado por el ukelele, la guitarra cavaquinho o el guitarrón, y una rica sección de viento metal, creando un pop suave y de tonos pastel bajo títulos evocadores como «Matrimonio di Ruggiero», «Valdivia» o «Bologna». Una sinfonía de sonidos que acaricia el alma. Incluso, durante el 2018, La Comitiva realizó una gira acústica por Sudamérica, donde algunas de las canciones del álbum debut, como «For The Time Being» o «Paradiso», fueron escritas. Esta experiencia unió aún más a la banda y aportó una vena aún más mediterránea a la propuesta de Øye. Un viaje musical que se enriqueció con el intercambio cultural y la conexión con nuevos públicos.

Estos elementos se tradujeron impecablemente en el concierto de Madrid. Un espectáculo sencillo pero efectivo y conmovedor que duró cerca de cien minutos, repartidos en unos dieciocho temas. Una sinfonía en vivo que cautivó a los asistentes desde el primer minuto.

Esta sensación de familia siempre está presente en los conciertos de Kings of Convenience, tal y como relatamos en el espectáculo de este dúo el verano pasado en las Noches del Botánico, elegido como uno de los mejores conciertos del 2023 por Muzikalia. En el caso de esta propuesta junto a La Comitiva, me atrevería a decir incluso que fue más cercana, y sobre todo más familiar que la de su conjunto histórico junto a su Eirik Glambek, sobre todo por ser mucho menos numeroso en cuanto a público, pero también por una vena mucho más mediterránea por parte de Erlend Øye, el cual incluso nos preguntó al público si preferíamos que hablase a lo largo del concierto en Italiano o en Inglés, aunque al final se decantó por ambas.

Eso sí, y siendo sinceros, la magia que se crea en las Noches del Botánico, y no solo por la ubicación, no se puede recrear en ninguna otra sala ni festival en estos momentos en Madrid. Simplemente cualquiera que haya estado sabe que este ciclo de conciertos es prácticamente inmejorable.

Tanto Erlend como sus compañeros se movían con naturalidad por el escenario, contagiando al público de su energía y pasión. La puesta en escena era sencilla pero efectiva, dejando que la música fuera la protagonista absoluta. El público, una mezcla de fans de Kings of Convenience y nuevos adeptos a La Comitiva, disfrutó de cada minuto del concierto y sobre todo, y es una pena recalcar esto pero debido a otros conciertos donde no se da, el respeto, el silencio cuando era necesario, y el apoyo por parte de los asistentes fue excepcional. Los aplausos y vítores no cesaron durante toda la noche, especialmente en la última canción, «Rainman», cuando los músicos bajaron del escenario para fundirse en un abrazo musical en medio de la pista. Una explosión de emociones que unió a todos los presentes.

El concierto, como mencionamos anteriormente, superó la hora y media y fue un ejercicio de delicadeza y elegancia musical. Los sonidos limpios y la sencillez desarmante pero eficaz de Erlend Øye & La Comitiva crearon una experiencia sonora envolvente. Desde el escenario, el ritmo nunca se perdió, ya sea cuando las guitarras se entrelazaban o se lanzaban a los solos, las voces armonizaban a la perfección.

Se creó una alfombra sonora envolvente que a veces se volvía más íntima y en otras ocasiones más multitudinaria, especialmente cuando se invitaba a varios músicos de percusión y viento metal al escenario. Canciones como «Matrimonio di Ruggiero», «Paradiso» o «La Prima Estate» mostraron la versatilidad del grupo y su capacidad para crear atmósferas cautivadoras.

Todo el concierto estuvo armonizado con gran inteligencia, naturalidad y buen gusto. Desde el escenario, se invitaba a la participación del público, como cuando nos enseñaron el estribillo de una de las nuevas canciones, «Upside Down», para que lo coreáramos junto a ellos. Incluso en temas como «Lockdown Blues», surgido durante la pandemia, se transmitía una energía vitalista desbordante, especialmente cuando invitaron a cuatro coristas para darle un toque más cálido.

Mención especial merece el trabajo de Marco Castello, el principal guitarrista de la banda, quien interpretó una de sus canciones de su último disco titulado Pezzi Della Sera (2023) llamada «Beddu». Esta pieza, una joya para cualquier amante de la música, combina sonidos mediterráneos con bossa nova y funk, todo cantado en siciliano.

El lema de Kings Of Convenience, Quiet Is The New Loud, sigue resonando en este nuevo proyecto. Desde la calidez del concierto, se puede sentir cómo Erlend Øye & La Comitiva continúan explorando esa dualidad entre la tranquilidad y la expresión emocional. Hace dos décadas, la pregunta sobre cómo dos músicos noruegos podían crear una música tan mediterránea, en un ambiente tan gélido como el de Escandinavia, se tornaba como un enigma. Sin embargo, ahora, en este proyecto individual, esa incógnita se desvanece mientras nos transportan a puertos más cálidos y coloridos, envueltos en sonidos frescos y acogedores que en mi caso personal, me dan años de vida.

Fotos Erlend Øye & La Comitiva: Victor Terrazas